C'est par le biais d'une interview avec nos confrères d'IGN que la série Twisted Metal donne de ses nouvelles.

La série Twisted Metal dévoile de nouveaux détails

La série Twisted Metal sera t-elle dans l'esprit des jeux originaux ? Selon Carter Swan, senior producer chez PlayStation Studios, c'est ce que les équipes s'efforcent de faire en incorporant tous les éléments qui caractérisent la franchise. Les voitures, le cadre post-apocalyptique ou encore Sweet Tooth et son camion de glaces.

Un personnage iconique qui représente à lui seul la licence. Il sera doublé Will Arnett (LEGO Batman le film, BoJack Horseman...) mais c'est le catcheur Samoa Joe qui l'incarnera physiquement. Un clown bien flippant qui cotoiera d'autres personnages dont ceux de Neve Campbell et Anthony Mackie.

Cela devrait être d'autant plus fidèle que les créateurs, Paul Wernick et Rhett Reese (Deadpool, Zombieland), ainsi que le showrunner Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) disent être des fans. Une série Twisted Metal qui, en termes de ton et de violence, serait comparable à Zombieland.

Notre showrunner Michael Jonathan Smith, qui est l'un des grands scénaristes de Cobra Kai, était un grand fan du jeu et voulait que ce soit fun, même dans les moments sombres. Le jeu est juste tellement amusant et fou, donc nous essayons de capturer cela du mieux que nous pouvons. Zombieland est un bon baromètre par rapport à ce que nous pouvons faire. Leur truc, c'est que même dans l'apocalypse la plus totale, on peut s'amuser. Ils sont capables de prendre ces choses violentes et ridicules et de les rendre amusantes.

Pour rappel, Paul Wernick et Rhett Reese sont les auteurs des films Zombieland d'où cette comparaison.