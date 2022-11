Comme Netflix et Disney+, Amazon Prime Video annonce ses nouveautés films et séries de décembre 2022. Il y a du lourd avec un show TV récent très populaire.

Après Netflix et Disney+, on fait le point sur toutes les nouveautés prévues par Amazon Prime Video pour décembre 2022. Un mois marqué par l'arrivée de films sympathiques mais surtout d'une série plébiscitée. On rappelle aussi qu'en tant qu'abonnés, vous pouvez profiter de jeux gratuits via Prime Gaming.

Les nouveaux films Prime Video de décembre 2022

Pixels (1er décembre)

Adam Sandler et sa bande doivent survivre aux assauts de personnages vidéoludiques iconiques (Pac-Man, Donkey Kong...) qui ont été envoyés par des aliens pour détruire leur monde. Un film de Chris Columbus (Maman j'ai raté l'avion, Harry Potter à l'école des sorciers...).

À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam Brenner, Will Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire Blaster » Plant ont sauvé le monde des milliers de fois… en jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la partie. Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai… Lorsque des aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux et les prennent pour une déclaration de guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade leur servent de modèles pour leurs attaques. Cooper, qui est désormais Président des États‐Unis, fait alors appel à ses vieux potes pour empêcher la destruction de la planète par PAC‐MAN, Donkey Kong, Galaga, Centipede et les Space Invaders… Les gamers pourront compter sur l’aide du lieutenant‐colonel Violet Van Patten, une spécialiste qui va leur fournir des armes uniques…

Ocean's 8 (1er décembre)

Prisoners (1er décembre)

Suicide Squad (1er décembre)

Angry birds, le film (1er décembre)

Meilleurs ennemis (7 décembre)

Hawa (9 décembre)

Something from Tiffany's (9 décembre)

Sicario (15 décembre)

About fate (16 décembre)

L'Auberge espagnole (16 décembre)

Les poupées russes (16 décembre)

Casse-tête chinois (16 décembre)

Sang froid (28 décembre)

Sauver ou périr (28 décembre)

Brightburn, le 30 décembre

Brightburn est une série B où l'on suit un Superman maléfique... enfant !

En pleine nuit, un couple fermier sans enfants découvre un bébé dans une capsule spatiale qui s'est écrasée dans leur propriété. Le garçon grandit et développe des capacités surhumaines. Ses parents adoptifs ne peuvent le retenir quand il commence à s'en prendre à ceux qui l'ont tourmenté.

Les séries de décembre 2022

Peacemaker (1er décembre)

Disponible uniquement sur HBO Max aux États-Unis et OCS en France, la série DC Peacemaker débarque sur Amazon Prime Video. Un show, vous vous en doutez, avec Peacemaker en star principale. L'un des meilleurs personnages du film The Suicide Squad de James Gunn.

Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.

Pretty little liars : original sin - saison 1 (1er décembre)

Celebrity hunted : chasse à l'homme - saison 2 partie 1 (2 décembre)

Celebrity hunted : chasse à l'homme - saison 2 partie 2 (9 décembre)

Jack Ryan - saison 3 (21 décembre)

Jack Ryan, l'analyste financier qui ne peut pas aller au Yemen, est en fuite. Au cœur d'un complot malgré lui, il va devoir sauver sa peau.

Vampire Academy - saison 1 (22 décembre)

Les documentaires et spectacles Prime Video de décembre 2022