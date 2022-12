Très attendue par les fans, la série The Last of Us pourrait nous révéler l’un des plus gros secrets du jeu.

Comme pour la série The Walking Dead, les jeux The Last of Us ont rapidement fait passer l’humain avant le monstre dans leur manière de développer l'univers. Si les monstres que l’on croise tout au long des jeux font partie intégrante de l'univers et de l’expérience (ils ont tout de même réduit l’humanité à néant) on ne sait finalement que peu de choses à leur sujet. Mais d’après les derniers indices trouvés par les fans, il se pourrait que la série lève le voile sur une question que tout le monde s’est posé au moins une fois en jouant : d’où vient l’infection ?

La série The Last of Us pourrait dévoiler l’origine du parasite

C’est en tout cas une théorie soulevée sur les réseaux sociaux comme nous le rapporte le compte Naugthy Dog Info sur Twitter. Selon les derniers éléments, l’infection de Cordyceps qui détruit la planète dans The Last of Us aurait donc probablement commencé en Indonésie. Et pour étayer la théorie, Naughty Dog Info s’appuie sur des images du tournage et l’une des bandes-annonces de la série. Premièrement, dans l’un des trailers, il est en effet possible de voir une scientifique jouée par Christine Hakim, une actrice d’origine indonésienne et cette dernière semble retirer un échantillon de tissu fongible pour l’étudier.

À côté de ça, des photos de tournage montrent que la série The Last of Us a filmé plusieurs séquences dans un bâtiment de Calgary, au Canada, avec du matériel faisant référence au ministère de la Santé indonésien.

De plus, avant la diffusion de ces images, un figurant, dont on ne peut hélas pas vérifier l’identité, a affirmé qu’il aurait participé à quelques séquences tournées près d’un restaurant vietnamien. La scène en question suivait un général indonésien, escorté par des soldats, qui allait chercher une scientifique à la hâte dans l’établissement. Le figurant n’a toutefois pas pu voir, ni entendre, ce qui s’est passé à l'intérieur du bâtiment, mais il déclare que les costumes et les décors rappelaient Jakarta, capitale indonésienne, dans les années 80-90.

Une origine story pour le Cordyceps ?

Dans les jeux de Naugthy Dog, il n’est jamais directement fait mention de l’origine du champignon parasite et encore moins de l'Indonésie. On peut retrouver quelques indices ici et là mentionnant notamment le fait que l’infection aurait un lien avec certaines cultures, et des rapports montrant que le champignon mortel aurait notamment infecté l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale. Mais dans tous les cas, son origine reste inconnue.

Le show a donc un boulevard pour nous surprendre et comme cela avait déjà été dit, la série The Last of Us devrait changer notre vision des jeux en apportant bien plus d’éléments et de consistance au lore et aux personnages de la licence de Naughty Dog. Des flashbacks ou des séquences se déroulant dans le passé sont d’ores et déjà annoncées, il se pourrait donc que l’on découvre enfin d’où provient le parasite qui transforme peu à peu l’humanité en monstres.

La série The Last of Us est attendue sur HBO Max d’ici le 15 janvier 2023, mais n’a toujours pas de date ni de plateforme de diffusion en France. Le show devrait revenir sur une bonne partie des événements du premier jeu, et bien plus visiblement.