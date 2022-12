God of War arrive en série et si l'on ne connaît pas le casting, certains acteurs font déjà savoir qu'ils sont chauds comme la braise.

L’une des grosses annonces d’hier était sans nul doute l’officialisation de la série God of War qui est en production depuis quelques mois pour Amazon et sa plateforme Prime Video.

Pour l’heure, le projet n’en est qu’à ses balbutiements et nous n’avons aucune information sur le casting. On sait simplement que la série sera chapeautée par le showrunner de La Roue du Temps et que Corly Barlog en sera le co-producteur. D’ailleurs, ce n’est pas la seule personnalité liée aux jeux vidéo qui souhaite être de la partie puisque deux acteurs importants pour la franchise ont eux aussi fait savoir qu’ils seraient partants pour reprendre leurs rôles emblématiques.

La série God of War a déjà un casting si elle veut

On parle ici bien entendu de Kratos et Atreus, ou plus de Christopher Judge et Sunny Suljic. Si le premier avait déjà fait savoir qu’il serait ravi de revenir à l’écran en tant que dieu de la guerre, le jeune Sunny quant à lui a attendu l'officialisation d’Amazon pour se fendre d’un tweet qui annonce la couleur : il est prêt à tout pour reprendre son rôle d’Atreus dans la série God of War. Mais d’après lui, il serait déjà trop vieux pour l’incarner sur petit écran.

L’acteur américain de 17 ans a notamment eu plusieurs rôles au cinéma avant de devenir l’une des figures de God of War en 2018. On a par exemple pu le voir dans le thriller horrifique The Killing of a Sacred Deer (2017), Mid90s (2018) ou encore dans La Prophétie de l’Horloge aux côtés de Jack Black et Cate Blanchett. Le jeune homme n’en est donc pas à son premier coup d’essai. Mais il faudra que l’on patiente davantage avant de savoir qui sera affiché au casting de la série God of War.

Pour rappel, la série devrait davantage de se pencher sur le reboot de 2018 et Ragnarok que sur les jeux précédents, même si l’on peut être sûr qu’une origin story sera traitée, mais il est encore trop tôt pour le dire.