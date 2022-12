Netflix ouvre le bal avec ses nouveautés pour janvier 2023, en attendant celles de Disney+ et Amazon Prime Video. Un mois très chiche en films malgré des têtes d'affiches, notamment une comédie avec Jonah Hill, Eddie Murphy et David Duchovny. En séries par contre, c'est bien plus convaincant avec la nouvelle bizarrerie de Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy, et les adaptations animées d'histoires horrifiques du mangaka Junji Ito.

N'oubliez pas que désormais, vous pouvez souscrire un abonnement moins cher mais blindé de pubs, et même partager vos séances à plusieurs.

Les nouveaux films Netflix de janvier 2022

Devotion (20 janvier)

Un nouveau film avec Jonathan Majors (Creed 3, Avengers : The Kang Dynasty, Ant-Man et la Guêpe Quantumania...)

D'après l’histoire vraie de deux pilotes de chasse de la marine américaine, Tom Hudner et Jesse L. Brown, qui se sont sacrifiés de façon héroïque durant la guerre de Corée.

Comment je suis devenu un gangster - How I Became a Gangster (4 janvier)

The Pale Blue Eye (6 janvier)

Chien Perdu - Dog Gone (13 janvier)

Khallat+ (19 janvier)

Mission Majnu (20 janvier)

Narvik (23 janvier)

You People (27 janvier)

Une comédie avec Jonah Hill, Eddie Murphy, David Duchovny...

Un jeune couple et ses proches interrogent l'amour moderne sur fond de choc des cultures, d'attentes sociétales et de différences générationnelles. Une comédie de Kenya Barris.

Les séries de janvier 2022

Copenhagen Cowboy (5 janvier)

Après la série Amazon Prime Video Too Old to Die Young, Nicolas Winding Refn (Bronson, Drive, Death Stranding...) est retour avec un programme qui s'annonce encore très particulier.

Après une vie de servitude, Miu, une jeune fille énigmatique, traverse le paysage sinistre du monde criminel de Copenhague. En quête de justice et de vengeance, elle se lance dans une odyssée à travers le naturel et le surnaturel.

Ultimatum : On se marie ou c’est fini - Saison 1 (30 décembre)

La voix du tablier - saison 2 (1er janvier)

Kaleidoscope (1er janvier)

Lady Voyeur (1er janvier)

La Vie Mensongère des Adultes - The Lying Life of Adults (4 janvier)

Ginny & Georgia - Saison 2 (5 janvier)

Vengeances - Woman of the Dead (5 janvier)

Chaud dedans ! - Pressure Cooker (6 janvier)

Tramway - Trolley (9 janvier)

Sexify - Saison 2 (11 janvier)

Makanai : Dans la cuisine des maiko - The Makanai : Cooking for the Maiko House (12 janvier)

Kung Fu Panda : Le chevalier dragon - Saison 2 (12 janvier)

Vikings : Valhalla - Saison 2 (12 janvier)

Dans la saison 2 nous retrouvons nos héros peu après la tragique chute de Kattegat, un évènement qui a brisé leurs rêves et changé leur destin. Devenus soudainement des fugitifs en Scandinavie, ils se voient contraints de mettre leurs ambitions et leur courage à l'épreuve au-delà des fjords de Kattegat.

Trial by Fire (13 janvier)

Sky Rojo - Saison 3 (13 janvier)

En Place - Represent (20 janvier)

Şahmaran (20 janvier)

Fauda - Saison 4 (20 janvier)

La Brigade des délices Saison 2 - Bake Squad (20 janvier)

Shanty Town (20 janvier)

That 90’s Show (19 janvier)

A-t-on besoin de présenter le show TV comique That's 90's Show qui a largement contribué à la célébrité d'Ashton Kutcher et Mila Kunis ? Le programme est de retour avec un spin-off au nouveau casting de jeunes, même si le couple star devrait revenir le temps de quelques épisodes. Au moins un.

1995, dans le Wisconsin, Leia Forman, fille d'Eric et Donna, passe l'été chez ses grands-parents. L'adolescente sympathise avec la nouvelle génération de la petite ville de Point Place, sous l'œil vigilant de Kitty et le regard sévère de Red. Sexe, drogue et rock'n'roll ne meurent jamais ! Seules les tenues changent.

L'Empire du bling : New York - Bling Empire : New York (20 janvier)

Alchemy of Souls - Saison 1 Partie 2 (21 janvier)

Contra las cuerdas - Against the Ropes (25 janvier)

Valkyrie Apocalypse - saison 2 épisodes 1 à 10 (26 janvier)

Daniel Spellbound : Tout pour la magie - Saison 2 (26 janvier)

Lockwood & Co. (27 janvier)

Kings of Jo'Burg - Saison 2 (27 janvier)

La Petite Fille sous la neige - The Snow Girl (27 janvier)

Princess Power (30 janvier)

Planète Cunk - Cunk on Earth (31 janvier)

100% Physique - Physical: 100 (31 janvier)

Maniac par Junji Ito : Anthologie macabre (19 janvier)

Le maître de l'horreur, dans le domaine du manga, Junji Ito arrive avec toute sa folie sur Netflix pour la série animée Maniac par Junji Ito : Anthologie macabre. Elle adapte 20 histoires du mangaka dont certaines de Tomie, Souichi et The Hanging Balloons.

Les documentaires Netflix de janvier 2022