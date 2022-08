La série Netflix Horizon Zero Dawn / Horizon Forbidden West, Horizon 2074, a déniché son réalisateur. Il s'agit du créateur d'un des plus cartons de la plateforme au N rouge. On a de plus la confirmation qu'un personnage essentiel sera bien là.

Les adaptations de jeux PlayStation en films ou séries n'arrêtent plus de faire parler d'elles. Récemment, c'est le long-métrage Ghost of Tsushima qui nous assurait vouloir être aussi authentique que le titre de Sucker Punch. Et aujourd'hui, c'est la série Netflix Horizon 2074 qui nous apporte des nouvelles rassurantes.

Le créateur d'Umbrella Academy derrière la série Netflix Horizon 2074

Steve Blackman, producteur et showrunner d'Umbrella Academy, sera aux commandes de la série Horizon 2074. L'adaptation live-action qui prend place dans l'univers d'Horizon Zero Dawn / Horizon Forbidden West, et qui d'après le journaliste Jeff Grubb, se déroulerait en même temps que les événements des jeux.

« Nous sommes ravis de travailler avec Netflix et tous nos partenaires pour développer ces histoires révolutionnaires » déclare Steve Blackman, en référence également à son autre projet SF, Orbital.

Mais il y a une question qui brûle peut-être les lèvres de fans... Est-ce qu'Aloy sera bien de cette version en prise de vues réelles ? Oui !

Le retour d'Aloy

Steve Blackman n'indique pas la manière dont il compte intégrer Aloy dans la série Netflix Horizon 2074. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la star d'Horizon Forbidden West sera un « personnage principal » de cette histoire.