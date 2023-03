Cory Barlog, l'un des réalisateurs phares de la franchise GOW, n'est pas totalement serein vis-à-vis de la série God of War. La raison ? The Last of Us.

Comme Neil Druckmann avec la série The Last of Us, Cory Barlog - directeur GOW 2 et l'épisode 2018, suivra de très près sur la série God of War puisqu'il sera co-producteur. Mais le succès de ses petits copains, dont il est très fier, commence à lui mettre sérieusement la pression.

Cory Barlog flippe un peu de la série God of War

En adaptant les plus grands succès PlayStation au cinéma et à la télévision, Sony mise gros et n'a pas le droit à l'erreur. Avec la quantité de projets totalement ratés, les fans n'entendent pas faire de cadeaux si le résultat n'est pas au rendez-vous. Heureusement pour eux, le chef d'œuvre The Last of Us échappe à la malédiction des adaptations foirées et fait un carton partout dans le monde.

En sera t-il de même pour Horizon 2074, le film Gran Turismo ou la série God of War ? Wait & see comme on dit, mais tout le monde n'est pas serein de porter les aventures de Kratos et Atreus sur le petit écran. Et la raison s'appelle The Last of Us HBO. À la vue de la qualité du show, Cory Barlog redoute un peu d'arranger son bébé dans un format live-action. Voici ce qu'il a déclaré lors d'une conversation sur Twitter avec un internaute :

Je trouve cela (ndlr : la série The Last of Us) incroyable, inspirant et ça me remplit de joie pour tous ceux qui l'ont réalisée. Mais ça met aussi une bonne dose de pression, de frustration et ça me rend un tout petit peu jaloux car c'est TELLEMENT BON. Sérieusement, ce qu'ils sont en train d'accomplir est sacrément monumental. Je suis tellement fière d'eux. Via Twitter.

La série God of War, qui sera diffusée sur Amazon Prime Video, est encore discrète. On sait que ce sera extrêmement fidèle, mais jusqu'à quel point ? Le casting du jeu sera t-il présent, même pour des caméos ? Tout le monde veut en être, y compris l'acteur officiel de Kratos, ce qui n'a pas manqué de faire réagir.

Crédits : PlayStation.

Quant à la série The Last of Us

La série The Last of Us est sur l'autoroute du succès et n'a pas prévu d'en sortir. L'épisode 8 a réuni 8,1 millions de téléspectateurs, un record lui aussi monumental. Cela représente une augmentation de 74% par rapport aux débuts du show sur HBO Max. L'épisode 9 pourrait attirer encore plus du monde en divisant plus que jamais les fans.