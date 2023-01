En l'espace d'un épisode, la série The Last of Us emporte déjà tout sur son passage. L'adaptation du jeu de Naughty Dog permet à HBO de briser des records incroyables.

Les américains ont été très nombreux à regarder la grande première de la série The Last of Us. En vérité, ça a été un triomphe mondial.

La série The Last of Us, un nouveau carton signé HBO

Après des trailers prometteurs et du teasing intensif au cours de différentes interviews, la série The Last of Us est enfin là. Un show très attendu ? Oui à la vue des chiffres partagés par HBO. Pour la diffusion de son premier épisode, dimanche soir aux États-Unis, l'adaptation a attiré 4,7 millions de téléspectateurs.

C'est encore très loin des 9,9 millions de House of the Dragon, mais c'est du jamais vu depuis 12 ans. La seule série à avoir autant fonctionné sur la chaîne était le premier épisode de Boardwalk Empire avec 4,81 millions de spectateurs. Pour les plus curieux, sachez que la série The Last of Us renvoie aussi Game of Thrones dans les cordes avec son lancement à 4,2 millions, et écrase littéralement Euphoria qui n'avait rassemblé « que » 2,4 millions pour la sortie de sa saison 2.

Dans son communiqué, HBO précise que l'audience du dimanche soir compte pour 20 à 40% de « l'audience brutale totale par épisode », ce qui laisse une marge de progression pour les visionnages SVOD.

Nous sommes ravis de voir les fans de la série et du jeu vivre cette histoire culte d'une nouvelle façon, et nous leur adressons nos remerciements pour avoir contribué à son succès. Félicitations à Craig Mazin, Neil Druckmann, aux brillants acteurs et à l'équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour donner vie à cette série. Nous sommes impatients de voir les fans du monde entier profiter du reste de la saison. Casey Bloys, directeur des programmes HBO, via Deadline.

Neil Druckmann est lui heureux d'avoir accompli son objectif qui était de « faire la meilleure adaptation possible de cette histoire tant aimée pour un public aussi large que possible » avec la série The Last of Us.

Un élève modèle qui enflamme Twitter

La série The Last of Us a également fait exploser les compteurs des sites de critiques comme Rotten Tomatoes. Pour l'instant, la note est à 99% côté presse. Soit le show HBO le plus apprécié depuis longtemps lors d'une première. Sur IMDB, elle récolte 9,5/10.

Au lancement dimanche soir, la série TLOU a aussi été numéro 1 des tendances Twitter, aux États-Unis et à travers le monde, alors même qu'il y avait les finales du championnat de NFL sur le sol américain. Et pour être plus populaire que ce sport là-bas, il faut y aller. Elle s'est hissée également en première position dans le classement Apple TV durant les 24 heures suivant sa diffusion.