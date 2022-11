Un film Gran Turismo est au programme, et cela ne devrait pas être un long métrage digne d'une série B puisqu'on sait déjà qu'il aura un casting 5 étoiles avec un scénario réaliste. Ainsi, ce film est basé sur une histoire vraie, qui met en scène un adolescent interprété par le jeune acteur Archie Madekwe qui souhaite faire de la course automobile et qui participe à une série de compétitions Nissan dans l'espoir de devenir un pilote professionnel. Dans sa "quête" il sera épaulé par un ancien pilote désormais à la retraite qui sera interprété par David Harbour (Stranger Things). Sur sa route il croisera aussi le chemin d'un cadre en marketing qui sera campé par Orlando Bloom qu'on ne vous présente plus (Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes).

La bonne nouvelle du jour pour Gran Turismo

Comme le reporte le compte Twitter officiel Sony, le film est officiellement en route physiquement avec un début de tournage :

Le tournage est en cours sur #GranTurismoMovie - basé sur l'histoire vraie et inspirante d'un joueur de Gran Turismo, Jann Mardenborough, qui a remporté une série de compétitions de jeux le conduisant à devenir un véritable pilote de course professionnel.

Notons que dans les commentaires du tweet, des fans sont déjà en train de se plaindre que le logo n'est pas identique à celui du jeu. En conséquence de quoi, un utilisateur a corrigé par lui même la photo :

Eh oui, la bande rouge sur l'image officielle est en fait normalement bleue sur le logo du jeu Gran Turismo. Le détail à son importance et on ne plaisante pas avec les fans de la licence.

Pour mémoire, le film est réalisé par Neill Blomkamp (District 9) et nous n'avons pas encore de date de sortie. Si le tournage ne débute que maintenant, nous ne devrions rien avoir à nous mettre sous la dent avant la fin d'année 2023 au minimum.