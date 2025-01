Amazon s’est rapidement imposé comme un géant de la SVOD avec Prime Video. Depuis plusieurs années maintenant, la plateforme investit en masse dans des projets toujours plus gros et ambitieux. On pense notamment à toutes les séries tirées de licences cultes de jeux vidéo qui sont déjà diffusées, comme Fallout, ou qui le seront prochainement à l’instar de God of War et Tomb Raider. Il faut dire aussi que les succès sont en rendez-vous, Fallout est un excellent exemple, mais on peut aussi mentionner The Boys, Les Anneaux de Pouvoir ou encore Invincible. La série d’animation reviendra d’ailleurs pour une troisième saison dès le 6 février 2025, et ce n’est pas fini…

Excellente nouvelle pour cette série Prime Video ultra appréciée

Oui, Invincible aura bien le droit à d’autres saisons, la quatrième est déjà assurée, mais d’autres peuvent l’être également. Largement même. Le créateur de la série nous vend déjà du rêve et nous parle de l’avenir de la franchise. Lorsqu'on lui demande ce qu’Invincible prévoit pour l’avenir, il répond sans détour de jeter un œil aux comics pour voir ce qui nous attend (grosso modo). Il affirme alors pouvoir tenir près de 7, 8 ou 9 saisons. « Je peux être gourmand », s'amuse-t-il au micro de Collider.

Déjà en 2023, l’homme disait pouvoir tenir sur « 7 ou 8 saisons » rien qu’en adaptant les quelques 144 épisodes de bandes dessinées dont est tirée la série Prime Video. Il se réserve toutefois le droit d’allonger ou de raccourcir les scénarios en fonction de ses propres besoins, le format étant évidemment différent.

Pour l’heure, on se donne rendez-vous dans un petit mois pour la nouvelle saison d’Invincible.