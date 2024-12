Changement d’année rime avec nouvelles sorties pour les plateformes SVOD. Prime Video, comme Netflix, Max ou encore Disney+, compte bien tirer son épingle du jeu dès le départ. Au menu de ce mois de janvier 2025, pas mal de gros films très appréciés, dont une saga carrément culte pour les ados des années 2010. On aura aussi le droit à des blockbusters, dont l’un est d’ailleurs consacré à une immense licence de PlayStation.

Tous les films Prime Video de janvier 2025

Pour débuter l’année, Prime Video est étrangement calme. Habituellement, c’est un déluge de films qui s’abat sur le catalogue dès le premier jour. Cette fois, il y en a un peu moins, mais ça reste généreux. D’autant plus qu’ici, on a pas mal de très gros films comme plusieurs Mission Impossible en attendant le prochain volet au cinéma, ou encore Twilight, saga culte pour une flopée de jeunes adultes d’aujourd’hui. Qu’on l’aime ou non, c’est cette franchise qui a lancé tout un mouvement de films du genre, mais qui a surtout révélé Kristen Stewart et Robert Pattinson, notre nouveau Batman.

Pour finir, on pourra noter l’arrivée du film Gran Turismo de Neill Blomkamp avec Archie Madekwe ( See), Darren Barnet ( Mes Premières Fois), David Hardbour (Stranger Things) ou encore Orlando Bloom (Pirate des Caraïbes). Du beau monde donc, même si le film n’a pas autant performé qu'espéré. Pour beaucoup il reste un divertissement solide, même s’il y a eu des couacs à sa sortie. Enfin, seule création originale de la sélection, Le Jardinier. Un film d'action teinté d'humour avec l'increvable JCVD qui campe un jardinier qui a des comptes à régler visiblement.

1/01 Undercover : une histoire vraie Twilight - L’intégrale des 5 films

3/01 Elevation



10/01 Le Jardinier - création originale avec Jean Claude VanDamme



15/01 Je te promets : The Vow Mission Impossible : Rogue Nation Mission Impossible : Fallout Mission Impossible : Protocole Fantôme



16/01 Inarrêtable



17/01 Gran Turismo



24/01 The Closer



30/01 Vous êtes cordialement invités Equalizer



31/01 Opération Portugal



Toutes les séries de janvier 2025

Côté séries, c’est là aussi extrêmement calme sur Prime Video pour le mois de janvier 2025. À moins que la plateforme ne nous ait pas encore tout dévoilé, pour le moment, on ne compte que quatre séries, dont le retour de Harlem, programme déjà très apprécié qui aura le droit ici à sa saison 3. Pour les nouveautés, on notera surtout l’arrivée de On Call, une série policière qui s'intéressera au quotidien difficile et musclé d’une flic incarnée par Troian Bellisario (Pretty Little Liars) et sa jeune recrue. Une série qui s’annonce plutôt sombre et particulièrement réaliste. Les fans d’anime auront aussi de quoi faire avec Ubel Blatt, adapté du manga éponyme.