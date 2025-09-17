Une série très appréciée fait enfin son retour sur Prime Video. La saison 2 promet de repousser plus loin le spectaculaire sur la plateforme de SVOD d'Amazon.

Le mois de septembre continue de s'enrichir de contenus ! Les service de streaming font le plein pour une rentrée du tonnerre. Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max... Tous rivalisent pour donner au public de quoi abreuver ses écrans. Prime Video ne manque pas à l'appel non plus et revient même en force cette semaine. Dès à présent, entamez le nouveau volet d'une de ses séries phares.

Un super retour pour cette série sur Prime Video

Toutes les séries populaires de Prime Video n'ont pas nécessairement l'opportunité d'aller au bout de leurs ambitions. Nous pensons notamment à la Roue du Temps, annulée à la grande surprise de toutes et tous. Mais, il arrive que d'autres connaissent un destin tout à fait opposé, voyant même leur univers s'étendre. C'est justement le cas de celle qui fait son retour aujourd'hui.

Les abonnés de Prime Video n'ont pas pu passer à côté du succès de The Boys. Seulement, la série super-héroïque et satirique touchera très prochainement à sa fin. Mais, les fans pourront prolonger encore un peu le plaisir avec son spin-off : Gen V. Après une première saison bien accueillie, la nouvelle génération revient pour une nouvelle salve d'épisodes explosifs.

Marquée par le deuil du comédien Chance Perdomo (Andre), disparu après un accident de moto, l'émotion transparaît tout au long des 8 épisodes de la saison 2. De manière générale, Gen V prend un tournant bien plus sombre, avec des enjeux politiques qui prennent le pas sur les histoires adolescente, tout en se présentant comme une parabole autour des questions de santé mentale.

Retrouvez vos jeunes héros pour la suite de Gen V. Les trois premiers épisodes de cette saison 2 sont disponibles dès aujourd'hui sur Prime Video. Puis, découvrez les cinq suivants à un rythme hebdomadaire. Ils se dérouleront un à un jusqu'au 22 octobre 2025.