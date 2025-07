La saison 5 de The Boys redonne de très bonnes nouvelles, et ce, de façon officielle. La fin approche, non sans émotion aussi bien pour les équipes que les fans.

Parmi les séries qui ont marqué les récentes dernières années, certains noms se distinguent par leur approche originale d'un genre. Typiquement, on ne compte plus le nombre de séries super-héroïques diffusées depuis que la MCU a investi Disney+. Mais, en face, Prime Video a pris le contrepied des éternels protagonistes vertueux avec sa série coup de poing : The Boys. La dernière saison est en préparation et a une bonne nouvelle pour les fans.

The Boys touche à sa fin, la saison 5 arrive bientôt

C'est la fin d'une ère pour The Boys. Le showrunner Eric Kripke a fait une annonce sur ses réseaux sociaux que beaucoup attendaient depuis un moment. C'est désormais officiel : le tournage de la saison 5 d'un des plus grands succès d'Amazon Prime Video est maintenant bouclé. Or, cette saison marquera la fin de la série, comme cela avait été précisé plus tôt cette année.

C'est un message symbolique que Kripke a tenu à partager à ses fans. D'abord, il y a cette photo prise par Karen Fukuhara, qui incarne Kimiko dans la série, où il se tient seul face à ce décor iconique. Ensuite, il y a ses mots remplis d'émotion :

C'est la dernière fois que je me tiens sur ce plateau. Il sera bientôt démonté. Je ressens quelque chose de doux-amer, mais mon sentiment le plus fort est la gratitude. À la famille de The Boys : Je vous aime. Aux fans : j'ai hâte que découvriez ce grand final. Clap de fin. Eric Kripke, sur X et Instagram.

Après cinq saisons de satire féroces portées par des super-héros aussi tordus que puissants, The Boys s'apprête donc à tirer sa révérence. Le tournage de cette ultime saison s'est achevé dans un mélange de mélange d'enthousiasme et de nostalgie. Vous pourrez vraisemblablement découvrir la fin en 2026, sur Prime Video.

Mais avant d'avoir les premiers aperçus officiels de cette saison 5, les fans ont de quoi faire sur Prime Video. De fait, l'intégral des quatre premières saisons y est toujours disponible. Dès lors, il leur reste du temps pour se remettre en tête les derniers événements avant de refermer la page The Boys.