La saison 5 de The Boys ne sera malheureusement pas disponible en 2025 sur Amazon Prime Video. À l'heure de publier cet article, le tournage n'est pas bouclé et durera jusqu'au milieu de l'année sans plus de précision. Un calendrier qui pourrait d'ailleurs encore changer, si Eric Kripke et les scénaristes décident que des réécritures sont nécessaires pour le bien de ce grand final. En février, on a néanmoins eu une belle révélation avec l'annonce de deux acteurs de Supernatural au casting, Jared Padalecki et Misha Collins.

La saison 5 de The Boys avance très bien, le grand final arrive...

Des changements importants ont déjà été apportés à la fin de The Boys, mais cela ne devrait pas avoir d'incidence sur le retour de la série Prime Video. « Les choses s'adaptent tout le temps. C'est ce qui s'est passé dans la première saison, lorsque le mouvement « Me Too » a éclaté au milieu de la saison et que nous avons dû revenir en arrière pour repenser beaucoup de choses. C'est plutôt normal. On réécrit toujours ces choses jusqu'à la veille du tournage, et parfois le jour même. Nous sommes donc habitués à changer les choses en fonction de l'évolution du monde, mais oui, nous adaptons les scénarios en fonction des nouveaux événements » avait expliqué Eric Kripke, créateur de la série Prime Video

Malgré les ajustements réalisés, The Boys nous partage d'excellentes nouvelles pour la suite et notamment et l'avancée du tournage de l'ultime saison 5. « On est à mi-chemin du tournage de la saison 5 » a déclaré le réalisateur sur son compte X. Tout se passe pour le mieux donc pour cette conclusion extrêmement attendue par les abonnés Prime Video. En complément, on a même le droit à des mises à jour sur le développement des spin-off de The Boys, Vought Rising et la saison 2 de Gen V.

Antony Starr (Homelander), Cameron Crovetti (Ryan) dans la saison 4. Crédits : Amazon.

... tout comme Vought Rising et la saison 2 de Gen V

« Les scénaristes de Vought Rising écrivent des scénarios brillants, de nouvelles super combinaisons sont en cours de conception » a annoncé le créateur de The Boys. Qu'est-ce que Vought Rising ? L'un des spin-off qui se déroule dans les années 50 et qui met en scène Le Petit Soldat ainsi que Stormfront.

De plus, Eric Kripke a aussi évoqué un autre spin-off de The Boys déjà très apprécié : Gen V. « Ok, des nouvelles de Gen V [saison 2]. Le montage des épisodes est terminé, la musique, le son et les visuels sont en cours. Nous sommes en train de finir la première bande-annonce. Le trailer et l'annonce de la date sont imminents. Je pense que cette saison est meilleure que la saison 1 et que l'attente en vaudra la peine ». Pour rappel, il y aura un changement au niveau du casting de Gen V Saison 2 puisqu'après le décès d'Andre Anderson (Chance Perdomo), la production a décidé de ne pas le remplacer.

Source : Eric Kripke.