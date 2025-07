Alors que The Boys continue de cartonner sur Prime Video, son spin-off Gen V refait parler de lui avec une toute nouvelle bande-annonce. Et cette fois, la série ne joue plus dans la cour des « à côté ». L’apparition surprise de Starlight, héroïne emblématique de la série principale, change la donne. Résultat : Gen V saison 2 s’annonce comme une extension directe de l’univers de The Boys, voire comme une vraie saison 4.5. Et c’est bien sûr à découvrir prochainement sur Prime Video.

La série phare de Prime Video revient

Dans cette nouvelle bande-annonce, diffusée lors du Comic-Con, Prime Video nous plonge directement dans la suite des aventures de Marie Moreau. L’héroïne retourne à l’université Godolkin, malgré tout ce qu’elle y a vécu. Elle n’est pas seule : Starlight (Erin Moriarty) revient, et l’encourage à reprendre le combat. Ce retour en force annonce une intrigue plus intense, menée par un nouveau directeur inquiétant : Dean Cipher. Et derrière ses airs bienveillants, se cache un projet secret nommé "Odessa", orchestré par Vought… et que les héros devront contrecarrer.

Malgré un scénario plus connecté à The Boys, Gen V conserve son style bien à elle. Ce que Prime Video nous promet, c’est toujours ce cocktail explosif entre satire mordante, violence assumée et humour noir. La saison 2 semble vouloir aller encore plus loin, sans renier ce qui a fait le charme de la première : des ados surpuissants, instables, et piégés dans une société corrompue jusqu’à la moelle. Bref, tout ce qu’on aime dans l’univers The Boys, version campus.

Gen V s’impose comme une pièce centrale de l’univers

Avec l’arrivée de Starlight, ce n’est plus un simple caméo. Gen V devient une pièce essentielle de l’univers super-héroïque mis en place par Prime Video. Ce nouveau lien fort entre les deux séries transforme Gen V en passerelle narrative. Une façon intelligente d'étendre l’univers tout en enrichissant les intrigues. Et pour les fans de l’univers, il devient clair que Gen V n’est plus juste un bonus, mais bien une série qu’il faut suivre pour ne rien rater.

La saison 2 de Gen V arrive le 17 septembre 2025 sur Prime Video. Le trailer promet un mélange de chaos, de tensions, de sang… et de révélations. L’intégration de Starlight, les enjeux politiques autour de Vought, et l’ambiance font de cette suite un rendez-vous à ne pas manquer. Grosse hype en perspective. Que vous soyez fans de The Boys ou simplement curieux de voir jusqu’où Gen V peut aller, cette saison s’annonce assez spectaculaire.

Source : Amazon