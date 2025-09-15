Il va y avoir du cinéma sur HBO Max cette semaine ! Et c'est loin d'être la seule chose qui vous attende : la plateforme de SVOD de Warner Bros. fait le plein.

Préparez-vous à faire le plein d'émotions du 15 au 21 septembre 2025. La semaine va être bien remplie grâce à toutes les nouveautés des plateformes de SVOD, qu'il s'agisse de Netflix, Prime Video ou encore Apple TV+. N'oublions pas non plus HBO Max, qui vous réserve un très gros programme. Une belle quantité de films arrive et ce n'est pas tout !

HBO Max fait le plein de films du 15 au 21 septembre

Poursuivant sur sa lancée de septembre, HBO Max joue la carte du long-métrage. Ainsi, une tonne de grands films rejoint la plateforme encore cette semaine. Les cinéphiles auront plaisir à revoir ou à découvrir enfin La Liste de Schindler, immense classique du film de guerre réalisé par Steven Spielberg, multiplement récompensé aux Oscars. D'ailleurs, ce n'est pas la seule nouveauté de la semaine à y avoir reçu un prix. Moi, Tonya, réalisation qui relate l'affaire Harding-Kerrigan qui avait fait grand bruit dans le monde du patinage artistique, a vu Allison Janney décrocher le prix de la meilleure actrice dans un second rôle en 2018. Citons également Moonlight, meilleur film de 2017, qui relate l'histoire de Chiron, un afro-américain qui se bat pour vivre son homosexualité dans un milieu réfractaire.

17 SEPTEMBRE : 99 francs — adaptation du roman de Frédéric Beigbeder avec Jean Dujardin. Une vie volée — la vie de jeunes filles en psychiatrie, avec Winona Ryder, Elisabeth Moss et Angelina Jolie.

18 SEPTEMBRE : Baby driver — films d'action au cœur d'un gang.

19 SEPTEMBRE : Arctic — film de survie en plein cœur du froid polaire après un crash d'avion. World invasion : Battle Los Angeles — la rencontre du film de guerre et du film d'invasion extraterrestre. Bone Collector — thriller suivant Denzel Washington dans le rôle d'un expert en criminologie.

20 SEPTEMBRE : Rock'n roll — Guillaume Canet vit la crise de la quarantaine. La Liste de Schindler — chef-d'œuvre du cinéma sur la Seconde Guerre mondiale. Les Chevaliers du ciel — film d'action sur deux pilotes mercenaires.

21 SEPTEMBRE : Don't Worry Darling — thriller psychologique avec Florence Pugh et Harry Styles. Mémoires de nos pères — film de guerre sur la bataille d'Iwo Jima réalisé par Clint Eastwood. Moi, Tonya — biopic sur la patineuse Tonya Harding, incarnée par Margot Robbie. Moonlight — drame sacré Meilleur Film de 2017 aux Oscars.



Une nouvelle série dans le catalogue de HBO Max

En matière de série, la sélection est bien plus mince. De fait, HBO Max ne mise que sur une seule nouveauté pour cette fois. Il s'agit de la série I, Jack Wright, connue sous nos latitudes sous le titre Héritage. Produite par la chaîne UKTV, il s'agit là d'une énième exclusivité du service de Warner qui s'inscrit parfaitement dans sa ligne éditoriale. En effet, cette nouvelle création à des airs de Succession, le gros succès de la plateforme. Si vous aimez les affaires de famille qui dérapent après un décès inopiné, vous savez quoi regarder cette semaine.

18 SEPTEMBRE : Héritage | saison 1 — quand les droits de succession cachent de mauvaises surprises à la famille.



I, Jack Wirght ou « Héritage » en français. © UKTV.

Du sport à ne pas louper avec Eurosport

Les habitués de HBO Max auront peut-être déjà profité du contenu diffusé via Eurosport. De fait, l'abonnement peut vous permettre d'accéder à diverses compétitions sportives. Pour cette semaine, il y a surtout de la courses, entre le Bol d'or de l'Endurance Moto et la reprise des championnats du monde de cyclisme. Dans un tout autre style, suivez la Laver Cup de tennis qui verra les plus grands représentants de leur sport s'affronter pour remporter le match.

19 SEPTEMBRE : Tennis | Laver Cup — la compétition reprend du 19 au 21 septembre 2025.

20 SEPTEMBRE : Endurance Moto | Bol d’or — retour sur la piste du circuit Paul Ricard.

21 SEPTEMBRE : Championnats du monde de cyclisme sur route — ça pédale au Rwanda du 21 au 28 septembre 2025.

