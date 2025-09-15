Préparez-vous à faire le plein d'émotions du 15 au 21 septembre 2025. La semaine va être bien remplie grâce à toutes les nouveautés des plateformes de SVOD, qu'il s'agisse de Netflix, Prime Video ou encore Apple TV+. N'oublions pas non plus HBO Max, qui vous réserve un très gros programme. Une belle quantité de films arrive et ce n'est pas tout !

HBO Max fait le plein de films du 15 au 21 septembre

Poursuivant sur sa lancée de septembre, HBO Max joue la carte du long-métrage. Ainsi, une tonne de grands films rejoint la plateforme encore cette semaine. Les cinéphiles auront plaisir à revoir ou à découvrir enfin La Liste de Schindler, immense classique du film de guerre réalisé par Steven Spielberg, multiplement récompensé aux Oscars. D'ailleurs, ce n'est pas la seule nouveauté de la semaine à y avoir reçu un prix. Moi, Tonya, réalisation qui relate l'affaire Harding-Kerrigan qui avait fait grand bruit dans le monde du patinage artistique, a vu Allison Janney décrocher le prix de la meilleure actrice dans un second rôle en 2018. Citons également Moonlight, meilleur film de 2017, qui relate l'histoire de Chiron, un afro-américain qui se bat pour vivre son homosexualité dans un milieu réfractaire.

  • 17 SEPTEMBRE :
    • 99 francsadaptation du roman de Frédéric Beigbeder avec Jean Dujardin.
    • Une vie voléela vie de jeunes filles en psychiatrie, avec Winona Ryder, Elisabeth Moss et Angelina Jolie.
  • 18 SEPTEMBRE :
    • Baby driverfilms d'action au cœur d'un gang.
  • 19 SEPTEMBRE :
    • Arcticfilm de survie en plein cœur du froid polaire après un crash d'avion.
    • World invasion : Battle Los Angelesla rencontre du film de guerre et du film d'invasion extraterrestre.
    • Bone Collectorthriller suivant Denzel Washington dans le rôle d'un expert en criminologie.
  • 20 SEPTEMBRE :
    • Rock'n rollGuillaume Canet vit la crise de la quarantaine.
    • La Liste de Schindler — chef-d'œuvre du cinéma sur la Seconde Guerre mondiale.
    • Les Chevaliers du cielfilm d'action sur deux pilotes mercenaires.
  • 21 SEPTEMBRE :
    • Don't Worry Darlingthriller psychologique avec Florence Pugh et Harry Styles.
    • Mémoires de nos pèresfilm de guerre sur la bataille d'Iwo Jima réalisé par Clint Eastwood.
    • Moi, Tonyabiopic sur la patineuse Tonya Harding, incarnée par Margot Robbie.
    • Moonlightdrame sacré Meilleur Film de 2017 aux Oscars.

Une nouvelle série dans le catalogue de HBO Max

En matière de série, la sélection est bien plus mince. De fait, HBO Max ne mise que sur une seule nouveauté pour cette fois. Il s'agit de la série I, Jack Wright, connue sous nos latitudes sous le titre Héritage. Produite par la chaîne UKTV, il s'agit là d'une énième exclusivité du service de Warner qui s'inscrit parfaitement dans sa ligne éditoriale. En effet, cette nouvelle création à des airs de Succession, le gros succès de la plateforme. Si vous aimez les affaires de famille qui dérapent après un décès inopiné, vous savez quoi regarder cette semaine.

  • 18 SEPTEMBRE :
    • Héritage | saison 1quand les droits de succession cachent de mauvaises surprises à la famille.
HBO Max : I Jack Wright / Heritage.
I, Jack Wirght ou « Héritage » en français. © UKTV.

Du sport à ne pas louper avec Eurosport

Les habitués de HBO Max auront peut-être déjà profité du contenu diffusé via Eurosport. De fait, l'abonnement peut vous permettre d'accéder à diverses compétitions sportives. Pour cette semaine, il y a surtout de la courses, entre le Bol d'or de l'Endurance Moto et la reprise des championnats du monde de cyclisme. Dans un tout autre style, suivez la Laver Cup de tennis qui verra les plus grands représentants de leur sport s'affronter pour remporter le match.

  • 19 SEPTEMBRE :
    • Tennis | Laver Cupla compétition reprend du 19 au 21 septembre 2025.
  • 20 SEPTEMBRE :
    • Endurance Moto | Bol d’orretour sur la piste du circuit Paul Ricard.
  • 21 SEPTEMBRE :
    • Championnats du monde de cyclisme sur routeça pédale au Rwanda du 21 au 28 septembre 2025.

