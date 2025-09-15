Prime Video vous propose encore un programme qui frappe fort pour continuer le mois de septembre 2025 en beauté. Ça va plaire aux fans de cette série déjà culte.

La rentrée se poursuit doucement sur les plateformes de SVOD. Netflix et Disney+ continuent de se tirer la bourre, sans compter sur leur éternelle concurrente : Prime Video. Propulsé par Amazon, le service de streaming a du nouveau pour vous cette semaine encore. La suite d'une série tirée d'une licence qu'on ne présente plus arrive très vite, beaucoup n'attendent que ça.

Les films à regarder en septembre sur Prime Video

Prime Video y va doucement cette semaine. À ce titre, pas de nouveauté en matière de film. En revanche, vous avez tout le loisir de regarder ceux sortis dernièrement. Il faut dire que le mois de septembre a démarré avec trois belles entrées au catalogue : House of Gucci, le biopic sur la fameuse famille du luxe, World War Z, où Brad Pitt affronte une invasion de zombies, et Le Jour d'après, soit le film catastrophe culte de 2004.

Ne soyez pas trop déçus cependant. Prime Video accueillera très bientôt des films supplémentaires. La semaine prochaine, vous retrouverez Civil War, le nouveau film d'Alex Garland, soit le scénariste historique de la saga 28 jours plus tard, sorti en 2024. De même, Challengers, la fameuse comédie romantique sur fond de rivalité avec Zendaya dans le rôle-titre, arrivera dès le 23 septembre. Enfin, la plateforme parlera aux joueuses et joueurs le 30 du mois en vous proposant Détective Pikachu, ce spin-off entre thriller et aventure dans le monde de Pokémon.

La suite d'une grosse série arrive enfin dans le service d'Amazon

La nouveauté se joue du côté des séries sur Prime Video cette semaine. En effet, la plateforme d'Amazon sort enfin la saison 2 d'un spin-off déjà très apprécié. Après The Boys, les amateurs d'aventures super-héroïques peuvent désormais suivre la formation de la Gen V. Dans cette suite, les étudiants continuent d'appréhender leurs aptitudes uniques tout en devant faire face au terrible régime imposé par Homelander. Ça promet encore une fois du grand spectacle !

17 SEPTEMBRE : Gen V | saison 2 — le spin-off de The Boys revient.

