Cette nouvelle semaine de septembre est l’occasion de retrouver la suite de deux programmes très appréciés sur Apple TV+. De quoi passer un bon moment devant la plateforme.

La plateforme Apple TV+ continue sa rentrée avec deux séries bien connues du public. Cette semaine, même s’il n’y a pas de nouveauté côté cinéma, on retrouvera la suite de deux productions, dont l’une particulièrement appréciée des spectateurs. De quoi promettre un joli succès. Entre ça et les programmes Netflix, le mois de septembre semble très intéressant.

Les séries de la semaine du 15 au 21 septembre sur Apple TV

Le 17 septembre, c’est le retour de The Morning Show. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon rempilent pour une quatrième saison qui s’annonce tendue. La série Apple TV+ continue d’explorer les coulisses des grands plateaux télé américains, entre luttes de pouvoir, scandales médiatiques et histoires personnelles compliquées.

Depuis son lancement, The Morning Show s’est imposée comme l’une des têtes d’affiche du service Apple TV+. La nouvelle saison promet de garder ce ton à la fois dramatique et percutant, avec des dialogues incisifs et des situations toujours plus intenses. De quoi ravir les fans qui attendent avec impatience la suite des aventures de ce duo explosif.

17 septembre : The Morning Show | saison 4 — Jennifer Aniston et Reese Withersppon rempilent ses plateaux télé.

19 septembre : The Reluctant Traveler | saison 3 — Eugene Levy embarque pour de nouveaux voyages.

:

Une autre suite de série

Deux jours plus tard, le 19 septembre, place au dépaysement sur Apple TV+. The Reluctant Traveler revient avec une troisième saison portée par Eugene Levy. L’acteur canadien, connu pour son humour pince-sans-rire, repart sur les routes pour découvrir de nouvelles destinations. Toujours réticent au départ, mais finalement séduit par ce qu’il découvre, Levy apporte son style unique à l’émission.

Après avoir déjà voyagé aux quatre coins du monde, cette nouvelle saison sur Apple TV+ promet encore des moments drôles et touchants. Entre rencontres surprenantes, paysages incroyables et maladresses charmantes, la série continue d’offrir une façon originale de voir le tourisme. Un rendez-vous parfait pour voyager depuis son salon.

Source : Apple TV