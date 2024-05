Après le trailer de The Boys saison 4, la production du spin-off Gen V fait une annonce importante. La saison 2 et son scénario ne sont plus les mêmes après la tragique disparition de Chance Perdomo.

La saison 4 de The Boys arrive très, très prochainement en exclusivité sur Prime Video. Les nouveaux épisodes avec Homelander, Butcher ou encore A-Train sont attendus sur la plateforme à compter du 13 juin 2024. Une saison inédite qui promet encore d'être bien sanglante et délirante. Dans le même temps, Amazon planche sur Gen V saison 2, le spin-off The Boys tout aussi violent que son modèle. La suite arrive mais les équipes ne se presseront pas non plus, d'autant qu'elles vont devoir repenser leur récit.

Gen V veut rendre hommage à Andre Anderson (Chance Perdomo)

L'ensemble de l'équipe de la série Gen V a été bouleversée suite à la mort de Chance Perdomo dans un accident de moto le 29 mars 2024. Un décès des plus tragiques pour un jeune homme âgé seulement de 27 ans. Avant d'apparaître au générique du spin-off de The Boys, où il fait partie des personnages clés, vous aviez peut-être vu l'acteur dans la saga After ou encore dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix où il incarnait Ambrose Spellman.

À la suite de cette triste nouvelle, les fans se sont demandé ce qu'il allait advenir du personnage. On a désormais la réponse et la production de Gen V ne souhaite absolument pas le remplacer par quelqu'un autre. À la place, la série va lui rendre hommage et va subir des réécritures en conséquence.

Alors qu'on fait toujours face à la perte tragique de Chance Perdomo, toute l'équipe de Gen V est déterminée à trouver le meilleur moyen de rendre hommage à sa mémoire. Nous n'allons pas recaster son rôle, car personne ne peut remplacer Chance. Au lieu de cela, on a pris le temps de réfléchir à comment revoir les intrigues de la saison 2 avant d'entamer la production en mai. Nous rendrons hommage à Chance et son héritage dans cette saison. La production de Gen V via X.

Une sage décision qui, une fois n'est pas coutume, fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. Comme précisé dans le communiqué officiel, Gen V saison 2 va entrer en production ce mois-ci. Quant à une fenêtre de sortie, il est encore tôt pour se prononcer, mais on peut éventuellement tabler sur un lancement en 2025 sur Amazon Prime Video.