C'est au tour de Paramount+ de présenter sa programmation pour le mois de septembre 2025. De grosses nouveautés arrivent, en particulier du côté des séries.

Après Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ et HBO Max, c'est au tour de Paramount+ de faire le point avant la rentrée. Son offre SVOD, notamment incluse dans les abonnements à MyCanal, va accueillir dès demain ses premières nouveautés de septembre 2025, qui vont ensuite s'étaler sur tout le mois. Dans le lot, on notera le retour d'une licence adorée et de personnages iconiques.

Les nouveaux films à venir sur Paramount+

Le bal de la rentrée s'ouvrira du côté des longs-métrages sur Paramount+. D'abord avec le film The Surfer de Lorcan Finnegan avec Nicolas Cage (Benjamin Gates, Spider-Man Noir) dans le rôle-titre. Annoncé comme un thriller, il promet de faire une transition glaçante en cette fin d'été avec une virée de surf entre père et fils qui vire au cauchemar. Mais, vos mauvais rêves seront surtout agités par Alma and The Wolf la semaine suivante, un film d'horreur entre épouvante et paranoïa. Voici tous les nouveaux films sur Paramount+ en septembre 2025 :

1 er septembre : The Surfer — Nicolas Cage emmène son fils surfer jusqu'à ce qu'un gang leur bloc l'accès à la plage.

8 septembre : Alma & The Wolf — film d'horreur dans lequel un policier enquête sur la disparition de son fils après une attaque de loups.



De nouvelles séries en septembre 2025

Le gros de septembre se jouera dans un format plus court sur Paramount+. Tout au long du moins, vous retrouverez Daryl Dixon dans l'ultime saison du spin-off de The Walking Dead à son nom. La franchise vous offrira d'ailleurs deux épisodes spéciaux en plus, dont un qui se concentre sur Rick Grimes et Michonne. Autre série très appréciée, Tulsa King fera son retour, également pour une saison 3. Sylvester Stalone campe toujours le rôle-titre et devra faire face à la terrible famille des Dunmire. Voici toutes les nouvelles séries sur Paramount+ en septembre 2025 :

8 septembre : The Walking Dead: Daryl Dixon | saison 3, épisode 1 — suite de la série sur le motard solitaire et Carol. Daryl Dixon The Return et The Walking Dead The Return — deux épisodes spéciaux d'une heure qui suivent d'abord Daryl et Carol, puis Rick et Michonne.

15 septembre : The Walking Dead: Daryl Dixon | saison 3, épisode 2 — suite du spin-off zombiesque.

18 septembre : Parallel Me — comédie dramatique sous forme de mini-série en 8 épisodes.

21 septembre : Tulsa King | saison 3, épisode 1 — retour de la série avec Sylvester Stalone dans le rôle d'un ex-prisonnier.

22 septembre : The Walking Dead: Daryl Dixon | saison 3, épisode 3 — Daryl poursuit son l'aventure sur Paramount+.

26 septembre : Louves — série documentaire sur la préparation de l'équipe féminine de judo pour les J.O. de 2024.

28 septembre : Tulsa King | saison 3, épisode 2 — de nouveaux défis attendent Sylvester Stalone.

29 septembre : The Walking Dead: Daryl Dixon | saison 3, épisode 4 — on arrive à la moitié de la saison.

