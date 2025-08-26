Nous avions déjà eu un petit aperçu des nouveautés à venir en septembre sur les différentes plateformes de SVOD, de Disney+ à Prime Video, en passant par Apple TV+ et évidemment Netflix. Cette dernière a d'ailleurs déjà révélé l'intégralité du programme à venir. Soyez prévenu : il y a du très lourd à découvrir, autant du côté des films que des séries !

Les nouveaux films de septembre 2025 sur Netflix

Commençons en beauté avec les futurs films qui rejoindront le catalogue de Netflix en septembre prochain. Une énorme saga va peser ce mois-ci, à savoir Fast & Furious. En tout, ce sont huit films qui débarquent en même temps, le 2 septembre. Tant que nous parlons d'œuvres cultes, vous pourrez en profiter pour découvrir l'excellent Will Hunting, avec Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck. Dans un autre genre, nous pouvons vous recommander le très bon BlacKkKlansman de Spike Lee, avec John David Washington, fils de Denzel Washington, et Adam Driver. Autre film traitant des questions raciales sur les afro-américains, le catalogue Netflix accueille le renommé Get Out, un film d'elevated horreur qui a lancé la carrière de Jordan Peele. Enfin, le réalisateur suédois Ruben Östlund est à l'honneur avec deux de ses longs-métrages récompensés à Cannes. Voici tous les nouveaux films Netflix de septembre 2025 :

1 er septembre : Charlie's Angel 2 : Les Anges se déchirent — second volet des aventures de Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. En quarantaine — film d'horreur où une journaliste et son caméraman sont coincés dans un immeuble. 30 ans sinon rien — comédie américaine culte des années 2000 avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo. Will Hunting — drame culte avec Matt Damon dans le rôle d'un jeune surdoué dont la vie change en rencontrant Robin Williams. La Source — drame sur le retour énigmatique d'un fils et sa nouvelle compagne dans un village reculé de la Tunisie.

2 septembre : Fast and Furious 1,2, Tokyo Drift, 4, 5, 6 et 7 — l'intégral des films à haute vitesse sortis de 2001 à 2015. Fast & Furious: Hobbs & Shaw — premier spin-off de la saga automobile.

3 septembre : Ma reum — comédie française avec Audrey Lamy.

6 septembre : Entre amis — comédie français d'Olivier Baroux avec un casting iconique.

10 septembre : Gaston Lagaffe — comédie française adaptée de la BD d'André Franquin.

12 septembre : Paris perdu — comédie romantique au Texas avec Miranda Cosgrove.

14 septembre : Canelo Álvarez vs. Terence Crawford — combat de boxe retransmis en direct.

17 septembre : Le Septième fils — film de fantasy inspiré des romans du cycle de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Supercondriaque — comédie française avec Dany Boom, Kad Merad et Alice Pol.

18 septembre : BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan — comédie dramatique de Spike Lee inspirée d'une histoire vraie.

19 septembre : Peut-être pour la vie — comédie romantique germano-turque. Munich — film de Steven Spielberg sur le attentats des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Get Out — le thriller psychologique qui a révélé le réalisateur Jordan Peele au grand public.

24 septembre : Bon rétablissement — comédie française avec Gérard Lanvin dans le rôle-titre.

25 septembre : Signes — film de science-fiction signé M. Night Shyamalan.

26 septembre : French Lover — nouvelle comédie romantique produite par Netflix avec Omar Sy et Sara Giraudeau.

28 septembre : Sans filtre — comédie dramatique sur un couple de mannequins dont la croisière ne va pas se passer comme prévu. Snow Therapy — comédie noire récompensé du prix du jury dans la sélection « Un certain regard » du Festival de Cannes. The Square — comédie dramatique auréolée de la Palme d'or du Festival de Cannes en 2017.

30 septembre : La Famille Hennedricks — road trip familial avec Dany Boon.



Toutes les nouvelles séries à venir en septembre

Poursuivons avec les nouvelles séries à venir sur Netflix au mois de septembre. Les plus grosses nouveautés s'imposent d'elles-mêmes puisqu'il s'agit avant tout de suite de productions qui ont cartonné sur la plateforme. Ainsi, la fin de la saison 2 de Mercredi et la saison 3 d'Alice in Borderland marqueront les temps forts de la rentrée. Notons également l'arrivée des nouveaux épisodes de La Réceptionniste Pokemon ainsi que l'arrivée d'El refugio atómico, la nouvelle création de ceux à qui nous devons La Casa de Papel. Voici toutes les nouvelles séries Netflix de septembre 2025 :

1 er septembre : SWAT | saison 7 — suite de la série policière à succès avec Shemar Moore en vedette.

3 septembre : Mercredi | saison 2, partie 2 — suite et fin de la nouvelle saison des aventures de Mercredi Addams.

4 septembre : La Réceptionniste Pokemon | saison 1, partie 2 — dessin animé en stop motion dans l'univers des monstres de poche.

7 septembre : BLOOM — anime sous forme de Roméo et Juliette moderne entre deux lycéens dont les écoles sont rivales.

10 septembre : Qui est Charlie ? Tout sur Mr. Sheen — série documentaire sur la vie de l'acteur Charlie Sheen. Les Mortes — deux sœurs tenancires d'une maison close se révèlent être des tueuses sans pitié dans le Mexique des années 1960. Pour le meilleur et à l'aveugle | partie 1 — téléréalité où 30 prétendant(e)s cherchent l'amour à l'aveugle.

11 septembre : Le Roi Loup — série d'animation jeunesse sur un jeune guerrier se découvrant être le dernier héritier d'une lignée de loups-garous. Tyler Perry's Beauty in Black | saison 2 — suite de la série dramatique produite par Netflix. Journal d'une fille larguée — une jeune femme cherche les rencontres sur les applis.

12 septembre : Toi et tout le reste du monde — k-drama événement suivant l'amitié de deux filles jusqu'à l'âge adulte. Dans les filets du violeur de Facebook — mini-série documentaire retraçant les liens entre l'artiste Nandipha Magudumana et Thabo Bester, évadé de prison.

17 septembre : Pour le meilleur et à l'aveugle | partie 2 — suite de la nouvelle téléréalité de Netflix.

18 septembre : Black Rabbit — nouvelle série dramatique avec Jason Bateman et Jude Law.

19 septembre : El refugio atómico — le nouveau thriller des créateurs de La Casa de Papel. Haunted Hotel — la nouvelle comédie animée de Matt Roller (Community, Rick & Morty)

24 septembre : Pour le meilleur et à l'aveugle | partie 3 — avant-dernière partie de la fameuse téléréalité.

25 septembre : House of Guinness — drame historique sur la famille derrière le nom de la fameuse marque de bière. Alice in Borderland | saison 3 — le jeu reprend à Tokyo dans ce Battle Royale original. Indociles — thriller psychologique suivant l'enquête d'un policier sur une école avec un lourd secret.

30 septembre : Terrifiante nature — série documentaire.

