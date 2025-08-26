Après un été déjà bien rempli, HBO Max attaque la rentrée avec un programme particulièrement riche. Films cultes, blockbusters récents, comédies françaises incontournables, mais aussi séries inédites et documentaires variés : la plateforme mise sur la diversité pour séduire tous les publics en septembre 2025.

Alors qu’il y a peu nous vous dévoilions les dernières sorties de l’ultime semaine d’août sur HBO Max, il est maintenant temps de découvrir ensemble le programme du mois de septembre. Une rentrée placée sous le signe de la richesse en films et en séries ? Entre ça et ce que l'on sait déjà des sorties de septembre 2025 pour Prime Video et Disney+. Il va y avoir du lourd.

Les sorties films de septembre 2025 sur HBO Max

Le mois de septembre s’annonce particulièrement riche sur HBO Max, avec une avalanche de films pour tous les goûts. On retrouve aussi bien des classiques intemporels comme La liste de Schindler, Elephant man ou encore la trilogie du Seigneur des anneaux en version longue, que des blockbusters récents tels que Godzilla x Kong : Le nouvel empire ou Don't worry darling. Des comédies françaises cultes (Les trois frères, Les rois mages, Jeux d’enfants), des thrillers marquants (Insomnia, Night call, Bone collector) et des drames puissants (Moonlight, American history X, Virgin suicides) viennent compléter une programmation variée qui alterne entre cinéma d’auteur, œuvres populaires et gros spectacles hollywoodiens.

Avec cette sélection, HBO Max confirme son ambition de proposer une offre équilibrée qui saura séduire des publics très différents. Entre films légers comme Rock’n roll ou Les beaux gosses, récits engagés à l’image de BlacKkKlansman ou Mandela : Un long chemin pour la liberté, et fresques spectaculaires telles que Sucker punch ou World invasion : Battle Los Angeles, la rentrée se place sous le signe de la diversité. Une programmation idéale pour alterner entre découvertes, redécouvertes et soirées cinéma pleines d’émotions

03/09 7 ans de mariage Attack the block Insomnia Jusqu'ici tout va bien The mask



04/09 Enemy Projet X Terminator



05/09 Paradise lost Godzilla x Kong : Le nouvel empire Savages



06/09 BlacKkKlansman Le pari Les rois mages Les trois frères Le discours d'un roi Sexcrimes Virgin suicides Juge coupable



10/09 Five nights at Freddy La princesse de Montpensier Les beaux gosses



11/09 Entourage I.T. (2016) Night call



12/09 Geostorm La jeune fille de l'eau Equalizer 1 & 2 Mon voisin le tueur



13/09 American history X Heureux gagnants Jeux d'enfants



14/09 Johnny mnemonic Minuit dans le jardin du bien et du mal Happiness therapy



17/09 99 francs Une vie volée



18/09 Baby driver



19/09 Arctic World invasion : Battle Los Angeles Bone collector



20/09 Rock'n roll La liste de Schindler Les chevaliers du ciel



21/09 Don't worry darling Mémoires de nos pères Moi, Tonya Moonlight



22/09 Le seigneur des anneaux : La communauté de l'anneau (version longue) seigneur des anneaux : Les deux tours (version longue) Le seigneur des anneaux : Le retour du roi (version longue)



24/09 La liste de mes envies Sucker punch Complètement cramé !



25/09 Alerte enlèvement Ghosts of Mars



26/09 Battlefield Earth Eternal sunshine of the spotless mind Rambo I, II et III



27/09 Rupture pour tous Mandela : Un long chemin pour la liberté Des serpents dans l'avion Le dindon



28/09 Au-delà Inland empire Elephant man



Les sorties séries de septembre 2025 sur HBO Max

Le mois de septembre sera également marqué par plusieurs séries inédites qui feront leur apparition sur HBO Max. Parmi elles, on retrouve Task, une nouvelle production attendue dès le 8 septembre, ainsi que Qui a tué notre fille ?, un thriller en plusieurs épisodes programmé pour le 11 septembre. Ces nouveautés viennent renforcer l’offre sérielle de la plateforme en proposant des récits variés, allant du drame psychologique au suspense haletant.

À partir du 18 septembre, les abonnés pourront découvrir Patriarche, tandis que la fin du mois accueillera deux autres créations : Krypto saves the day, pensée pour un public plus jeune, et Anatomie du chaos, une série dramatique qui promet une atmosphère plus sombre. Avec cette sélection, HBO Max confirme sa volonté de toucher un large éventail de spectateurs et de rythmer la rentrée avec des univers très différents.

08/09 TASK - Saison 1



11/09 QUI A TUE NOTRE FILLE ? Saison 1



18/09 Patriarche Saison 1



26/09 Krypto saves the day Saison 1 Anatomie du chaos Saison 1



Sports et documentaires en septembre 2025 sur HBO Max

Le mois de septembre sur HBO Max ne se limite pas aux films et aux séries, puisque la plateforme met aussi en avant de nombreux événements sportifs et documentaires. Dès le 1er septembre, les passionnés pourront suivre l’US Open (jusqu’au 7 septembre) et La Vuelta (jusqu’au 14 septembre), tous deux en exclusivité avec Eurosport. À peine quelques jours plus tard, place au Superbike – Ch. Monde – France (4 septembre), avant l’arrivée du documentaire Most wanted : teen hacker le 5 septembre et de Seen and heard: the history of black history le 10 septembre.

La deuxième moitié du mois sera tout aussi rythmée. À partir du 13 septembre, les amateurs d’athlétisme auront rendez-vous avec le Ch. Monde diffusé jusqu’au 21 septembre avec Eurosport, suivi par la Laver Cup de Tennis du 19 au 21 septembre. Ces temps forts viendront compléter une programmation déjà bien fournie, entre compétitions internationales et productions originales. Avec une telle variété, HBO Max s’impose comme une plateforme capable d’allier spectacle sportif, découvertes documentaires et divertissement plus léger.

01/09 US OPEN – jusqu’au 7 sept. - EXCLU avec Eurosport LA VUELTA – jusqu’au 14 sept. - EXCLU avec Eurosport



04/09 Superbike – ch. monde – france



05/09 Most wanted : teen hacker - série documentaire



10/09 Seen and heard: the history of black history – série documentaire



11/09 Les Baldwin - saison 1 – divertissement



13/09 Athlétisme – ch. monde - 13-21 sept. - avec eurosport



19/09 Tennis – laver cup – 19-21 sept. - avec eurosport



20/9 Endurance moto – Bol d’or – 20-21 sept. - avec Eurosport



21/09 Cyclisme sur route – Ch. monde - 21-28 sept. - avec Eurosport

24/09 The Devil is Busy

25/09 ATP 500 PÉKIN



28/09 Relations toxiques - Saison 1 – série documentaire



29/09 Braquage à 6 millions : révélations sur l'affaire Kim Kardashian - série documentaire



Source : HBO Max