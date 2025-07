La série The Walking Dead nous accompagne depuis de très nombreuses années, mais c’est clairement la fin d’une époque, et c’est toujours un peu triste.

On le sait, The Walking Dead: Daryl Dixon a contribué, aux côtés de Dead City, à raviver l’engouement et, tout simplement, le plaisir de retrouver l’univers de la série. Justement, la troisième saison avec Dixon arrive bientôt, et dans la foulée, une nouvelle un peu triste vient de tomber pour les fans.

Une fin programmée pour The Walking Dead

Alors que The Walking Dead: Daryl Dixon s’apprête à entamer sa troisième saison en septembre, AMC vient d’annoncer que la quatrième saison sera également la dernière. L’information, dévoilée lors du Comic-Con de San Diego 2025, marque un tournant majeur pour l’univers post-apocalyptique qui a dominé les écrans pendant plus d’une décennie.

Norman Reedus, l’interprète de Daryl Dixon et également producteur exécutif, a confirmé que cette conclusion était prévue depuis quelque temps : « C’était toujours plus ou moins l’idée », a-t-il déclaré. Si les deux premières saisons se déroulaient en France, la saison 3 entraînera le duo Daryl et Carol en Espagne, où l’histoire s’achèvera. Melissa McBride, qui incarne Carol Peletier depuis les débuts de la série mère, reste elle aussi très impliquée dans cette dernière ligne droite de The Walking Dead.

Une conclusion jugée « satisfaisante »

Les deux comédiens n’ont évidemment rien dévoilé de précis sur le final de ce spin-off The Walking Dead, si ce n’est que toutes les intrigues devraient, selon eux, « se conclure de manière satisfaisante ». À noter que les derniers épisodes ne sont pas encore écrits, mais Reedus et McBride semblent confiants dans la direction prise. Ils ont aussi pris soin d’insister sur l’importance de préserver l’effet de surprise, quitte à aller à contre-courant des théories de fans. « Il vaut parfois mieux faire le contraire de ce que le public attend », souligne Reedus.

Au fil des années, le lien entre Daryl et Carol est devenu central dans l’univers The Walking Dead. Leur séparation dans la première saison du spin-off, puis leurs retrouvailles dans la deuxième, ont profondément marqué les spectateurs. Reedus estime que leur relation dépasse désormais la simple proximité physique : « Même s’ils ne sont pas ensemble, ils ne se perdront plus jamais. »

L’horizon se vide pour la franchise

La fin de Daryl Dixon laisse Dead City comme le seul spin-off encore en production pour The Walking Dead. Centré sur Negan et Maggie à New York, celui-ci a été renouvelé pour une saison 3, mais son avenir reste incertain. Son audience plus confidentielle en fait un projet secondaire comparé à Daryl Dixon, qui bénéficiait jusque-là d’un soutien total d’AMC, avec quatre saisons validées avant même la diffusion de la troisième.

En réalité, l’univers TWD semble proche de l’extinction. Après la conclusion de la série principale en 2022, plusieurs spin-offs se sont succédé, de Fear the Walking Dead à World Beyond, en passant par The Ones Who Live. Tous ont progressivement tiré leur révérence. À ce jour, aucun nouveau projet TWD n’a été annoncé.

Source : AMC