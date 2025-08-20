La rentrée approche doucement et, avec elle, les nouveautés SVOD. Disney+ dresse la première liste de sa programmation de septembre. Ça devrait déjà plaire à bon nombre des abonnés !

Il va y avoir du nouveau en septembre ! Après un été bien rempli en matière séries et films à la demande, la suite commence à se préparer. Les différentes plateformes dévoilent doucement leurs premières nouveautés. Ainsi, après Netflix ou encore Apple TV, c'est au tour de Disney+ de donner la couleur. Plusieurs séries adorées confirment déjà leur retour et au moins un nouveau film répondra présent.

Le prochain film confirmés sur Disney+

En septembre, Disney+ se met en mode biographie ! En effet, le nouveau film qui rejoindra la plateforme, Swiped, est un biopic dramatique sur la vie de Whitney Wolfe Herd. Cette femme d'affaires n'est autre que la fondatrice de l'application de rencontre Bumble. Le long-métrage reviendra sur son ascension et les défis relevés dans son entreprise. Le film est réalisé et co-écrit par Rachel Lee Goldenberg, à qui on doit notamment Unpregnant.

19 septembre : Swiped — biopic sur Whitney Wolfe Herd, avec Lily James dans le rôle-titre.



Toutes les séries confirmées pour septembre 2025

Du côté des séries, Disney+ a déjà confirmé plusieurs productions maisons. La nouveauté la plus attendue est assurément la cinquième saison d'Only Murders in the Building. La petite troupe d'enquêteurs en herbe rempile à la rentrée ! Vous pourrez également compter sur la suite de Futurama. Toujours en matière d'animation, LEGO rempile avec une nouvelle série Star Wars dans lequel un jeune berger voit son destin bousculé après avoir déterré une relique ancienne. Enfin, dans un autre style, la plateforme n'oublie pas ses genres de prédilections ! La dernière nouveauté annoncée est une série musicale du nom d'Electric Boom.