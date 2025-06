L'été s'annonce très chaud sur les plateformes de SVOD. Quels que soient les programmes que vous aimez, il va y en avoir pour tous les goûts entre Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Crunchyroll. Mais l'arrivée des beaux jours semblent aussi être l'occasion toute trouvée pour les annonces. C'est notamment le cas chez Paramount+ qui officialise la fin d'une série tirée d'une licence ultra-culte avec une ultime saison.

C'est officiellement la fin pour cette série intersidérale de Paramount+

Paramount+ enchaîne les prises de parole ces derniers temps. La plateforme de SVOD ne manque pas de titres appréciés avec une belle communauté. Ce n'est donc pas étonnant que Yellowjackets ait été renouvelée pour une saison 4 tandis que Dexter reviendra début juillet sur les écrans. En revanche, une autre série pourtant tirée d'une licence qu'on ne présente plus voit la fin s'annoncer.

C'est la grosse nouvelle de Paramount ce mois-ci : Star Trek Strange New Worlds sait déjà quand l'aventure intergalactique s'achèvera. Pourtant, la nouvelle série dans l'univers culte a été bien accueillie par la critique et le public. Néanmoins, la production signée CBS ne souhaite visiblement pas en faire trop et a finalisé ses plans pour se conclure par une cinquième et ultime saison.

Pas de panique pour autant ! Si vous faites parties des fans de Star Trek Strange New Worlds, vous savez dans ce cas que nous encore loin de voir la saison 5 débarquer sur nos écrans. Avant cela, nous aurons le plaisir de voir la troisième en avant-première sur Paramount+ cet été, dès le 17 juillet.

En revanche, la suite devrait s'enchaîner rapidement pour la production Star Trek la plus récente. De fait, la saison 4 de Strange New Worlds est déjà en production, tandis que la suivante devrait s'achever à la fin de l'année. Vous n'aurez par conséquent pas à attendre longtemps entre chaque nouvelle partie. Il ne tient plus qu'à vous de savourer chaque nouvelle saison de ce qui est encore à ce jour l'une des meilleures séries de Paramount+.