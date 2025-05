La série Spider-Noir se dévoile enfin avec un tout premier teaser. Prévue pour 2026, cette adaptation en prises de vues réelles du célèbre comic Spider-Man Noir offre une relecture radicalement différente du héros, portée par un Nicolas Cage charismatique et mystérieux.

Un Spider-Man fatigué par la vie

Ici, on oublie les ados en collants colorés de Spider-Man. Spider-Noir suit un détective privé vieillissant dans le New York des années 30. Ancien justicier masqué, il tente de fuir son passé… jusqu’à ce qu’il le rattrape. Cage incarne un héros usé mais encore redoutable, dans une ambiance de polar noir ultra marquée.

La série Spider-Man pourra être visionnée en noir et blanc ou en couleur, selon la préférence du spectateur. Un choix rare à la télévision, qui souligne l’inspiration rétro du projet. Le teaser mise sur les contrastes, les jeux d’ombre et les dialogues ciselés. On pense à Sin City, avec une touche Marvel en plus.

Un casting haut de gamme

Autour de Nicolas Cage (Spider-Man), on retrouve Brendan Gleeson (Banshees of Inisherin, Harry Potter), Lamorne Morris (New Girl, Game Night), Li Jun Li (Babylon, Wu Assassins) et Abraham Popoola (Andor, Cruella). Derrière la caméra, Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) réalise les deux premiers épisodes. Le projet est coécrit par Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) et Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram), et produit par l’équipe derrière Spider-Verse, dont Phil Lord et Chris Miller (The LEGO Movie, 21 Jump Street). Spider-Noir sera lancée sur MGM+ aux États-Unis, puis sur Prime Video dans plus de 240 pays, dont la France.

Avec son ton adulte et son esthétique marquée, la série pourrait bien offrir une parenthèse sombre et stylisée dans l’univers Marvel. Même si on est loin du ton des Spider-Man classiques, le lien avec l’univers étendu reste là. Cage avait déjà prêté sa voix à Spider-Noir dans Into the Spider-Verse.

