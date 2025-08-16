Nous sommes à la moitié du mois d'août 2025, mais on connaît déjà une grosse partie du programme de Prime Video pour septembre 2025, et il y a du lourd en vue.

À l'instar de Netflix, Apple TV+ ou encore Disney+, nous voilà donc à cette période du mois en cours où nous pouvons déjà en bonne partie anticiper le programme des plateformes SVOD du mois prochain. Même en l'absence d'une annonce officielle, tel est le cas pour Prime Video concernant septembre 2025, avec en l'occurrence un catalogue qui s'annonce mine de rien chargé, notamment côté séries, même si les sorties films ne sont pas en reste non plus. Voyons tout cela plus en détail.

Tous les films confirmés de septembre 2025 sur Prime Video

Commençons justement comme d'habitude par les films confirmés de septembre 2025 sur Prime Video. Il y en a en l'occurrence seulement deux pour l'instant, mais l'un d'entre eux devrait valoir le détour, autant pour les petits que pour les grands. Le programme films du mois prochain sur la plateforme d'Amazon devrait quoi qu'il en soit débuter le 12 septembre avec McWalter, une comédie d'action exclusive à Prime Video, qui place dans le rôle principal nul autre que le fameux créateur de contenu MisterV, où il incarne son propre personnage.

Rendez-vous ensuite le 19 septembre sur Prime Video pour le deuxième et dernier film actuellement confirmé du mois prochain, en la royale personne de Mufasa : Le Roi Lion, sorti en 2024. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une forme d'adaptation « live-action » du légendaire film d'animation de Disney, mais qui met cette fois en avant la jeunesse du père de Simba, Mufasa lui-même, et nous narre son ascension de lionceau orphelin au Roi Lion qu'on connaît.

12 septembre McWalter - Comédie d'action française avec MisterV

19 septembre Mufasa : Le Roi Lion



Toutes les séries confirmées de septembre 2025

Place ensuite aux séries confirmées à venir en septembre 2025 sur Prime Video. Le programme est sur ce terrain un peu plus conséquent. Commençons donc par le commencement, avec dès le 6 septembre Confidence Queen, un K-drama pour les adeptes. Le 10 septembre, nous avons droit à deux nouvelles séries : The Girlfriend, une nouvelle série romantique exclusive à Prime Video avec Olivia Cooke (House of the Dragon) et Robin Wright (House of Cards) au casting ; et la Saison 3 de la célèbre série d'animation Helluva Boss, suivi le 12 septembre par Top End Bub, une série dramatique australienne qui fait suite au film Top End Wedding, sorti en 2019.

Le 17 septembre, place certainement à la plus grosse cartouche du mois pour Prime Video, avec rien de moins que la Saison 2 de Gen V, la série spin-off du carton planétaire exclusif à la plateforme qu'est The Boys, qui nous aidera justement à patienter jusqu'à la cinquième et ultime saison de ce dernier. Enfin, le programme des séries confirmées de septembre 2025 pour Prime Video se conclut par Hotel Costiera, une autre nouvelle série de comédie d'action exclusive à la plateforme, plaçant Jesse Williams (Grey's Anatomy) dans le rôle principal.

6 septembre Confidence Queen

10 septembre The Girlfriend Helluva Boss - Saison 3

12 septembre Top End Bub

17 septembre Gen V S2

24 septembre Hotel Costiera



Source : Prime Video