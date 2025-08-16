Alors qu'on entame maintenant la seconde moitié du mois d'août 2025, on a déjà une petite idée du programme d'Apple TV+ pour le mois de septembre 2025.

Comme pour les plateformes concurrentes telles que Netflix ou encore Prime Video, on connaît déjà la date de sorties de quelques-uns des programmes à venir sur Apple TV+ courant septembre 2025. En attendant la fin du programme d'août 2025 et une annonce plus officielle de la marque à la pomme, voici donc les films et séries que l'on pourra dévorer sur sa plateforme le mois prochain.

Le seul film confirmé de septembre 2025 sur Apple TV+

Pour l'heure, nous n'avons en effet qu'un seul film actuellement confirmé comme arrivant sur Apple TV+ en septembre 2025. Il faudra donc cette fois bien attendre une annonce plus officielle pour voir si la plateforme entend encore étoffer son offre cinématographique pour le mois prochain. Ainsi, le seul film qui nous intéresse ici s'intitule All of You. Il s'agit d'un film dramatique américain, réalisé par William Bridges, et qui sortira en exclusivité sur la plateforme ce 26 septembre 2025.

Concernant le synopsis de ce film à destination d'Apple TV+, il est question d'une romance entre deux amis dans un futur proche, alors que des tests les ont matché comme étant de potentielles âmes sœurs. Le duo en question sera incarné par Brett Goldstein dans le rôle de Simon, et Imogen Poots dans le rôle de Laura.

26 septembre All of You



Toutes les séries confirmées de septembre 2025

Place ensuite aux séries confirmés sur Apple TV+ courant septembre 2025, avec cette fois un programme légèrement plus chargé, mais pour l'heure pas de beaucoup. Nous avons en effet de ce côté seulement trois séries confirmées, que nous allons donc présenter par ordre de diffusion. Le programme débute ainsi le 14 septembre avec la Saison 4 de The Morning Show, une série dramatique américaine inspirée du roman Top of the Morning, avec Jennifer Aniston (Friends) et Reese Witherspoon dans les rôles principaux.

Arrive ensuite ce qui se présente probablement comme la plus grosse série confirmée à venir sur Apple TV+ le mois prochain, et plus précisément le 26 septembre : la Saison 5 de Slow Horses, une série d'espionnage avec du très beau monde tant devant que derrière la caméra. Il s'agit en effet d'une série créée par rien de moins que Will Smith, avec le tout aussi marquant Gary Oldman (Commissaire Gordon dans la série de films Batman de Christopher Nolan) dans le rôle principal.

Enfin, le programme des séries confirmées de septembre 2025 sur Apple TV+ se conclut le 26 du mois par la sortie d'une nouvelle exclusivité de la plateforme : The Savant, une série thriller américaine réalisée par Melissa James Gibson, qui suit donc la Savante, une enquêtrice top-secret incarnée par Jessica Chastain, qui s'infiltre dans un groupe de propagande de haine en ligne pour traquer les hommes les plus violents du pays.

14 septembre The Morning Show - Saison 4

24 septembre Slow Horses - Saison 5

26 septembre The Savant



Source : Apple TV+