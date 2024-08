La série One Piece nous réserve une belle surprise pour sa saison 2. Les fans vont donc être contents ! Une grosse annonce promet des révélations pour bientôt, on vous dit tout.

C'est l'un des plus gros succès de Netflix : One Piece reviendra pour une saison 2 ! Le manga d'Eiichiro Oda a réussi son passage en live-action, non sans dommages notables, mais avec tout de même un certain brio, du moins suffisamment pour être validé même par certains fans particulièrement exigeants.

Le tournage de cette deuxième saison a officiellement démarré cet été. Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Namy), Jacob Gibson (Usopp) et Taz Skylar (Sanji) reforment actuellement l'Équipage du Chapeau de Paille en Afrique du Sud. Dès lors, les fans attendent de nouvelles images (officielles si possibles cette fois). Et on sait quand ils pourraient voir leur vœu exaucé !

One Piece sera au rendez-vous

Maintenant que les choses sérieuses ont commencé pour la saison 2 de One Piece, le public espère avoir de nouvelles informations. Le casting, notamment, fait l'objet de théories à tout va. D'autant que, s'il s'est bien étoffé ces derniers temps, deux rôles se font attendre malgré des fuites. On pense à Vivi, qui pourrait être incarnée par Charithra Chandran, et à Nico Robin, en qui certains verraient Lera Abova.

Alors, que les fans se réjouissent ! Ils vont effectivement avoir du nouveau très bientôt. Netflix vient d'annoncer le retour de son événement-phare : la Netflix Geeked Week. La semaine du 16 septembre, les annonces et les surprises vont se bousculer pour les programmes de la plateforme de SVOD.

Aux côtés de Mercredi ou encore de Tomb Raider, la série One Piece ne pouvait pas faire l'impasse sur l'événement. De nouvelles informations sur la saison à venir seront donc dévoilées. Pour rappel, cette suite se concentrera sur l'avancée des Mugiwara après la conclusion de la Saga Est Blue. En route vers Alabasta, de nouveaux défis les attendent...

Pendant cette Netflix Geeked Week, on peut donc s'attendre à des nouvelles du casting. On espère également voir nos héros en interview, afin de récolter leurs premières impressions sur le tournage. Aussi, eux aussi sont des personnages à part entière dans One Piece : un aperçu concret des navires serait bienvenu. Enfin, une date de sortie ne serait pas de refus... Allez, on croise les doigts pour avoir droit à de belles choses. Rendez-vous dans un mois !