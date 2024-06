Les choses sérieuses ont officiellement commencé pour la saison 2 de One Piece. Prévus pour le courant 2025, les prochains épisodes sont en train d’être tournés depuis quelques jours. Netflix s’est alors mis à révéler au compte-gouttes les prochains visages qui donneront aux personnages préférés (et inversement) des fans de l'œuvre originale. Le géant américain continue sur sa lancée avec deux membres de la Marine importants pour la suite des événements.

La saison 2 de One Piece a trouvé son Smoker et sa Tashigi

Les annonces s'enchaînent pour la saison 2 de One Piece. Le tournage a officiellement débuté au Cap, en Afrique du Sud, et Netflix commence à dévoiler les nouvelles recrues de son casting. Pour l’heure, la plateforme de SVOD a dévoilé les visages de quelques personnages secondaires comme importants pour la suite. Mr 3, les géants Brogy et Dorry, ou encore les premiers membres de Baroque Works, ont tous trouvé leurs acteurs et actrices. Les inconditionnels du manga eux attendaient d’autres noms plus importants. Netflix semblant suivre l’ordre des événements et apparitions, nous avons enfin le droit à des révélations croustillantes sur le casting de la saison 2 de One Piece. Place aujourd’hui à deux officiers de la Marine particulièrement appréciés des fans : Smoker et Tashigi.

Le Vice-Amiral, surnommé Le Chasseur Blanc en raison des pouvoirs de son fruit du démon, sera ainsi incarné par Callum Kerr, aperçu dans la série Monarch. Son acolyte, la Capitaine Tashigi sera évidemment elle aussi de la partie pour cette saison 2 de One Piece. Elle sera quant à elle campée par Julia Rehwald, vue dans Fear Street de Netflix, où Emily Rudd (Nami), avait également joué. Dans le manga et l’anime, le personnage se distingue par sa ressemblance frappante avec Kuina, l’amie d’enfance de Zoro, ce qui ne manque jamais de perturber le sabreur à trois lames.

Toujours pas de Chopper à l'horizon

Un duo désormais indissociable de l’œuvre et qui sera particulièrement important pour la suite. Suivant l’ordre des arcs, ce sont ensuite deux des personnages de l’arc de Drum qui seront dévoilés. Désolés de vous décevoir, Netflix n'a pas dévoilé le design de Chopper, ni confirmé ou non si Jamie Lee Curtis s’appropria bien le rôle de son mentor, le Dr Kiera, comme elle le souhaitait. A la place, nous apprenons que Wapol sera joué par Rob Colletti (inconnu au bataillon disons-le franchement). Ty Keogh, aperçu dans le film Blood Diamond, lui donnera donc la réplique en jouant Dalton.

Si on suit la logique des choses, le géant du streaming devrait poursuivre avec les figurants de l'arc d'Alabasta. Il semblerait cependant que les grands rôles soient gardés pour la fin. On risque de devoir patienter encore un peu avant de savoir qui jouera Crocodile, Robin ou encore Ace. Vivi quant à elle devrait être campée par Charithra Chandran, connue pour rôle dans Les Chroniques des Bridgerton.