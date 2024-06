Luffy et son équipage ont conquis des millions d’abonnés Netflix. Naturellement, une seconde saison a rapidement été commandée, avec Eiichiro Oda, créateur du manga, qui veillera toujours au grain pour s’assurer que son œuvre soit respectée. Peu de détails officiels sont connus à ce jour et l’annonce des nouveaux arrivants de cette saison 2 de One Piece devrait être imminente. Il semblerait en tout cas que l’adaptation ait trouvé sa Vivi ou en tout cas un personnage important en la personne de Charithra Chandran. Celle qui est désormais l’un des visages emblématiques des Chroniques des Bridgerton a en effet été aperçue à plusieurs reprises aux côtés d’Iñaki Godoy, le Chapeau de Paille en personne, à Le Cap (Afrique du Sud), où le tournage débutera prochainement. Ce n’est cependant pas la seule à avoir été débusquée, puisqu’une nouvelle image volée de la saison 2 de One Piece circule sur la Toile.

Nouvelle image du tournage de One Piece saison 2

C’est l’une des séries Netflix les plus attendues de 2025. On sentait venir le pétard mouillé, comme n’importe quelle autre adaptation manga du géant de le SVOD, mais ça a finalement était une surprise et une bonne. La série One Piece est parvenue à capturer l’essence même du manga et à la transposer avec succès sur petit écran avec des prises de vues réelles. Tout n’était pas parfait, loin de là, mais cette première ébauche posait des bases solides pour la suite. Justement, la saison 2 de One Piece s’apprête à débuter son tournage à Le Cap et une nouvelle image volée a été partagée sur la Toile.

C’est encore le Going Merry qui est à l’honneur. La construction du bateau est désormais presque achevée et on peut voir celui qui est considéré comme un membre de l’équipage à part entière par les Chapeaux de Paille incliné, comme s’il était prêt à braver Reverse Mountain et sa traversée périlleuse pour amener ses camarades à Grand Line. Sans trop se mouiller, on peut affirmer que la saison 2 de One Piece présentera la rencontre entre Luffy et Laboon, d’autant que le navire de l’équipage Rumbar a lui aussi été débusqué. Netflix sort en tout cas les grands moyens pour sa nouvelle série phare.

Le Going Merry se prépare à voguer vers Grand Line ©OP_Netflix_Fan

Des nouvelles officielles prochainement ?

Plus tôt dans l’année, nous pouvions apercevoir deux Merry côte à côte. Les fans se sont alors mis à spéculer que la saison 2 pourrait s’étendre jusqu’à Enies Lobby, mais avec seulement 8 épisodes au compteur et plusieurs arcs à couvrir cela semble plus qu’improbable.

Netflix devrait en tout cas donner de premiers indices prochainement. À l’approche du début du tournage, qui devrait débuter d’ici la fin du mois, le géant de la SVOD devrait dévoiler les nouveaux visages de la saison 2 de One Piece. Grâce aux personnages qui seront annoncés, on aura une meilleure vision sur les événements qui se dérouleront dans les prochains épisodes. Il y a en tout cas de fortes chances que cela s’arrête après Alabasta, arc particulièrement marquant du manga.