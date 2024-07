Compte tenu du succès colossal de la première saison, les fans ont tous les yeux tournés vers la suite de One Piece. La série live-action adaptée par Netflix n'est pas prête de s'arrêter. Actuellement en tournage en Afrique du Sud, la saison 2 semble préparer de belles choses au regard des personnages déjà annoncés.

Pour autant, certains très attendus n'ont pas encore été officialisés... Mais, c'est sans compter sur la communauté, toujours à l'affut du moindre leak ! Or, certains ont repéré un indice à côté duquel on ne pouvait pas passer. Ce personnage absolument iconique pourrait bien avoir trouvé son interprète pour la 2e saison de One Piece.

Enfin quelqu'un pour ce rôle hyper attendu de One Piece saison 2 ?

La suite de One Piece sera, à coup sûr, un événement sur Netflix. Après les records d'audience de la première saison, on se doute que le public sera de nouveau au rendez-vous pour embarquer avec l'équipage de Luffy ! Justement, celui-ci va affronter de nouveaux défis sur la route de Grand Line. Les ennemis viendront lui mettre des bâtons dans les rames, mais tous n'ont pas encore confirmé leur présence...

Étant donné que cette nouvelle saison de One Piece couvrira les événements depuis la fin de la saga East Blue jusqu'aux péripéties à Alabasta, les agents du Baroque Works seront de la partie. Si le casting a commencé à se dévoiler, un personnage adoré par les fans n'a pas encore été annoncé. Pour autant, quelqu'un serait déjà pressenti pour le rôle...

On parle ici du personnage de Nico Robin. Énigmatique, intelligente et particulièrement redoutable, celle qu'on appelle aussi Miss All Sunday pourrait bien avoir trouvé son interprète. De fait, d'après l'internaute GoatBrandon, connu sur X.com pour partager des informations sur tout ce qui touche aux mangas et anime, ce serait Lera Abova, vue dans le film Anna de Luc Besson, qui incarnerait la fameuse archéologue dans la série live-action One Piece.

Ce pourrait être un choix parfait ! En plus de ses origines russes, communes avec le personnage, l'actrice dégage une beauté froide qui se rapprocherait sans mal de celle de Robin. Qui plus est, elle a déjà su déployer son charisme et son panel d'émotions à l'écran par le passé.

La rumeur, relayée par l'internaute d'après une source anonyme, a été reprise ces derniers jours par plusieurs comptes spécialisés dans l'actualité des séries TV. Elle vient rejoindre les spéculations autour de Charithra Chandran et Suraya Rose Santos. Les deux actrices endosseraient respectivement le rôle de Vivi et de Miss Doublefinger.

Ces hypothèses restent évidemment à prendre avec des pincettes. Attendons donc d'avoir des informations officielles pour nous emballer. Toutefois, cela donne déjà une idée de ce à quoi s'attendre dans la saison 2 de One Piece. D'ailleurs, que penseriez-vous de Lera Abova dans le rôle de Nico Robin ? On attend votre avis en commentaire.