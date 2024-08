Netflix va mettre le paquet avec sa prochaine Geeked Week et une tonne d'annonces sont prévues pour les plus grosses séries de la plateforme. Ça promet du très, très lourd.

En plus de garnir son catalogue de nouveautés chaque semaine et de nous sortir des blockbusters à tour de bras, Netflix nous donne rendez-vous régulièrement pour des événements de taille. En plus de son Tudum, cérémonie qui vise aussi bien à récompenser qu’à mettre en lumière les programmes Netflix et leurs acteurs, il y a la Netflix Geeked Week. Un événement exceptionnel qui s’étale sur plusieurs jours, durant lesquels on a en général une tonne d'annonces sur les films et séries à venir, principalement de tout ce qui touche la sphère geek. Et cette année, ça va être complètement dingue.

Netflix vient d’annoncer la date de sa prochaine Geeked Week qui se tiendra à partir du 16 septembre prochain. Un rendez-vous qui s’annonce d’ores et déjà incontournable, qu’on le dise tout net. La plateforme nous a mis l’eau à la bouche en nous dévoilant ce qui nous attendait durant ces quelques jours chargés en annonces, et ça va être énorme. La plus grosse Geeked Week à ce jour selon Netflix, et on veut bien les croire.

Sont donc confirmés : Stranger Things, qui viendra assurément nous parler de sa saison 5 avec, on l’espère, une date carrément et/ou un vrai gros trailer, Cobra Kai qui nous donnera peut-être une date pour sa partie 3 prévue en 2025, ou encore One Piece, qui va devoir enfin nous dévoiler quelque chose de concret pour sa saison 2. Sont aussi attendus Mercredi et sa saison 2 avec, pourquoi pas, un trailer, ou encore Squid Game, qui vient juste d’annoncer une date pour sa saison 2 et l’arrivée de sa saison 3. Enfin, Tomb Raider sera aussi présent pour montrer une nouvelle fois sa nouvelle série, tout comme The Witcher. En bref, du très, très lourd.

Toutes les séries confirmées pour la Netflix Geeked Week qui commencera le 16 septembre 2024 :