Personne n’y croyait et pourtant, elle s’est imposée comme un véritable phénomène. La série One Piece de Netflix a pris à contrepied toutes les attentes des fans et des néophytes en brisant la fameuse malédiction des adaptations de manga par le géant du streaming. Un succès qu’il compte bien réitérer avec une saison 2 qui s’annonce plus riche en action et toujours plus démentielle. De nouvelles images volées du tournage des prochains épisodes de One Piece dévoilent encore toute la démesure de la série.

Nouvelles images volées de la saison 2 de One Piece

Le tournage de la saison 2 de One Piece bat son plein à Cap Town, en Afrique du Sud. Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu et le reste de la troupe reprennent du service pour incarner Luffy et son équipage. Ils seront naturellement rejoints par de nouvelles têtes qui seront chargées de donner vie aux prochains personnages hauts en couleur d’Eiichiro Oda. Parmi eux, Smoker, Tashigi ou encore les géants Brogy et Dorry, qui ont tous fait l’objet d’une annonce officielle. S’il faudra sans doute attendre le fameux One Piece Day en août pour découvrir les visages de Robin, Vivi, Crocodile et consorts, de nouvelles images volées de la saison 2 circulent depuis quelques jours sur la toile.

On peut y apercevoir entre autres l’entrée de Logue Town, lieu emblématique du manga et théâtre d’événements importants dont l'exécution de Roger ou la rencontre entre Luffy et Smoker. Reste à voir si la ville restera dénuée de couleurs dans la version finale, ou si Netflix gardera son côté chaleureux et pittoresque comme dans le manga et l’anime. Plus intéressant encore, ces nouvelles images de la saison 2 de One Piece nous livrent surtout un aperçu d’un des sites marquants de l'œuvre : Red Line. Le « Continent de Terre Rouge » comme il se fait si bien appeler est toujours en construction, mais il s’annonce déjà des plus impressionnants.





Premier aperçu de Logue Town et de Redline ©OPLA

Netflix voit les choses en très grand

Le géant du streaming voit en tout cas les choses en très grand pour sa nouvelle série phare, en attestent également les derniers clichés du Vogue Merry encore une fois reproduit à l’échelle pour l’adaptation. Pour mettre en images les aventures de Luffy et l’équipage au Chapeau de Paille, Netflix a déboursé plus de 140 millions de dollars pour la première saison de One Piece, soit 18 millions de dollars pour chaque épisode. La plateforme est de nouveau prête à mettre la main au portefeuille compte tenu du succès mirobolant de la série et devrait encore dépenser sans compter. Il faudra cependant s’armer de patience avant de voir le fruit de son travail, la saison 2 de One Piece n’étant pas attendue avant fin 2025 au plus tôt.







Dernières images du Vogue Merry dans la saison 2 de One Piece ©OPLA

Source : OPLA