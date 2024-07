Cette fois ça y est, les choses sérieuses ont officiellement commencé pour la Saison 2 de One Piece chez Netflix, qui se prépare à faire cap vers Grand Line !

Via notamment son compte X.com officiel, Netflix a en effet officiellement annoncé que le Vogue Merry lève l'ancre. L'équipage live-action de la Saison 2 de One Piece est au complet, et l'aventure reprend derrière les caméras, direction Grand Line !

One Piece Saison 2 lève enfin l'ancre chez Netflix

Voilà une plutôt bonne nouvelle pour les fans de One Piece, qu'il s'agisse du manga, de l'anime ou de la première saison de la série Netflix. Sa seconde saison est désormais officiellement en cours de tournage. Pour annoncer la chose, la plateforme de streaming a ainsi monté une petite vidéo présentant une réunion émouvante de ses acteurs principaux.

Iñaki Godoy (Monkey D Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Taz Skylar (Sanji) et Jacob Gibson (Usopp) ont ainsi voyagé à travers le monde pour se retrouver devant les caméras sur le pont du Vogue Merry, mouillant dans la vraie vie à Cape Town en Afrique du Sud. Les acteurs semblent être particulièrement excités à l'idée de repartir ensemble à l'aventure, et celle-ci est plutôt communicative. Il faudra toutefois faire preuve d'un peu de patience avant de voir ce que vaudra la saison 2 de One Piece sur Netflix, aucune date de sortie n'ayant pour l'heure été avancée.

Un casting à faire trembler les mers

L'annonce du début de la production de la saison 2 de One Piece chez Netflix vient planter un dernier clou sur le pont du bateau. Tout au long de la semaine dernière, de nombreuses révélations se sont faites jour à son sujet, qu'il s'agisse d'images volées ou de la présentation d'un casting particulièrement riche. Voici un petit résumé de ce qui nous attend à ce sujet :

Anciens confirmés de retour dans la saison 2 de One Piece Netflix

Luffy : Iñaki Godoy

Nami : Emily Rudd

Zoro : Mackenyu

Sanji : Taz Skylar

Usopp : Jacob Romero

Gibson Alvida : Ilia Isorelys

Baggy : Jeff Ward

Gold Roger : Michael Dorman

Nouveaux membres du casting