Dans un mois, One Piece fêtera les 27 ans de sa publication. En trois décennies, l'œuvre d'Eiichiro Oda est parvenue à se maintenir comme l'un des mangas les plus populaires au monde. Avec plus de 1100 chapitres et presque autant d'épisodes, l'aventure du pirate Luffy et de son équipage continue de passionner. Or, après le papier sur papier et l'anime, elle se vit aussi désormais sous forme de série live-action grâce à Netflix.

C'est effectivement le défi que s'est lancé la plateforme de SVOD : adapter en prise de vue réelle l'univers démesuré et loufoque de One Piece. Et la première saison a rempli le contrat de façon plutôt satisfaisante. Le public était au rendez-vous pour découvrir Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero et Taz Skylar sous les traits de Luffy, Nami, Zoro, Usopp et Sanji. Mais on attend désormais de nouvelles têtes pour la saison 2, et l'une d'elle pourrait bien avoir été identifiée sur le tournage.

Elle se confirme de plus en plus pour la série One Piece

Actuellement en production en Afrique du Sud, la série One Piece captive toujours les fans. Ceux-ci sont à l'affut de la moindre information à son sujet. lls cherchent évidemment à deviner tout ce qui pourrait être au rendez-vous. À ce titre, la distribution est scrutée à la loupe. Ces derniers temps, des annonces de casting ont par exemple était repéré, donnant une idée de quels personnages nous retrouverons bel et bien dans cette adaptation de l'arc Alabasta.

Mais, cette fois, c'est du concret que nous avons sous les yeux. Le compte @OPLANEWS ne manque aucune information autour de la série One Piece. C'est pourquoi qu'il est en mesure de partager la présence d'une actrice bien connue des amateurs de Netflix : Charithra Chandran, l'un des visages emblématiques des Chroniques des Bridgerton, a été aperçu sur les lieux de tournage, notamment en compagnie d'Iñaki Godoy.

Charithra Chandran la Vivi de la saison 2 de One Piece ? ©Levi

Au regard des événements du manga qui seront couverts entièrement ou partiellement dans cette adaptation, il y a des personnages qu'on s'attend évidemment à retrouver. En outre, si Netflix choisit une actrice connue des aficionados de son sérail, on peut s'attendre à ce qu'elle ne fasse pas de la figuration dans la série.

Si on prend en compte les origines indiennes de Chandran, alors il y a de fortes chances qu'elle ait été retenue pour incarner la princesse Vivi, un personnage qu'Oda aurait imaginé comme venant du Moyen-Orient. Bien sûr, cela n'est encore qu'une hypothèse, alors nous garderons l'œil bien ouvert afin de vous tenir informé.