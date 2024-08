La saison 2 de Mercredi nous donnera prochainement des nouvelles et nous fera peut-être même une annonce très attendue. Dans tous les cas, le rendez-vous est pris et l'évènement arrive très bientôt !

S’il y a bien une série qui a cartonné dernièrement sur Netflix, c’est bien Mercredi. Véritable sensation à sa sortie, la série portée par Jenna Ortega a tout explosé, catapultant la jeune starlette au rang d’hyper star ultra bankable en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Une saison 2 a très rapidement été commandée et, malgré l’agenda très chargé de l’actrice principale, elle est en bonne voie. D’ailleurs, on va prochainement en avoir des nouvelles, et des bonnes à n’en pas douter.

Le carton Netflix revient

On le sait, la saison 2 de Mercredi est actuellement en production en Irlande, le nouveau pays choisi pour le tournage. Un tournage qui aura d’ailleurs permis à la série de décrocher un premier record avant même sa sortie. C’est en effet le plus gros projet cinématographique que le pays n’ait jamais connu. Si énorme qu’il a attiré les foules, même le Premier Ministre irlandais, c’est dire la taille du chantier. Un record historique et une fierté pour le pays qui ne veut dire qu’une chose : Netflix a déployé de gros, très gros moyens pour le grand retour de Mercredi.

Pour l’heure, malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur l’intrigue, ni même sur la série elle-même en général. Il a cependant été dit que l’accent serait davantage mis sur la famille Addams et les relations entre les personnages. La saison 2 devrait aussi davantage verser dans l’humour très noir et l’horreur. En gros, elle fera plus fort que la saison 1.

La saison 2 de Mercredi devrait donc être plus ambitieuse que la première, en témoigne aussi son casting qui a été partiellement renouvelé ici.

On croisera bien évidemment des têtes connues de la première saison comme, obligatoirement, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones (Morticia) et Luis Guzmán (Gomez), mais aussi Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca) ou encore Hunter Doohan (Tyler). De nouvelles stars seront aussi au générique, notamment Steve Buscemi (Les Ailes de l’enfer, Armageddon) et Thandiwe Newton (Westworld). Par ailleurs, le premier épisode sera une nouvelle fois réalisé par Tim Burton !

Bientôt une nouvelle annonce pour la saison 2 de Mercredi ? Le rendez-vous est pris

Du beau monde, du très beau monde. Maintenant ce qu’on attend, c’est une date de sortie pour cette saison 2, une bande-annonce ou de VRAIES nouvelles tout ce qu’il y a d’officielles. Et devinez quoi ? On va en avoir prochainement !

Comme Tomb Raider, Mercredi est invitée à la Netflix Geeked Week qui se tiendra au mois de septembre. Une semaine d’annonces, de trailers et de surprises pour les plus grosses sorties Netflix qui concernent la sphère geek. Jusqu’ici, Mercredi n’avait pas trop donné de nouvelles, mais depuis que sa présence à la Geeked Week a été confirmée par Netflix, on sait qu’on va enfin avoir de nouvelles informations.

En revanche, difficile de dire à quoi l’on aura droit. D’ici, on imagine qu’un nouveau trailer ou une petite bande-annonce est possible. Tout le monde attend évidemment l’annonce de la date de sortie, mais ce serait peut-être un peu trop optimiste. Quoi qu’il en soit, une fenêtre de sortie est peut-être envisageable. Pour le moment, la saison 2 est pressentie pour une sortie d'ici 2025 si tout va bien, mais rien n'est sûr.

En tout cas, le rendez-vous est pris. Mercredi nous donnera de ses nouvelles dans la semaine du 16 septembre, date à laquelle commence la Netflix Geeked Week, gardez l’œil ouvert.