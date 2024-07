Netflix met le paquet cette semaine avec une tonne de nouvelles sorties. Des films à gogo et une émission adorée de tous !

L'heure est au cinéma sur Netflix en ce début juillet. Alors que l'été arrive et que l'odeur des vacances se fait sentir, la plateforme au N rouge met le paquet. Comme Disney+, Prime Video et Max, il y a pas mal de nouvelles sorties cette semaine et ici ce sont principalement des films. Mais pas n'importe quel type de long métrage. Soit ils sont cultes, soit ce sont de très gros blockbusters. Sortez les pop-corn !

Tous les films Netflix de la semaine du 1 au 7 juillet

Cette semaine, Netflix va nous noyer sous les films de qualité. Vous pourrez par exemple profiter d’un moment en famille devant les deux Percy Jackson. Des blockbusters mêlant action, comédie et mythologie d’une bien belle manière. Des films à succès qui auront même permis à la licence de donner naissance à une série, dispo quant à elle sur Disney+.

Pour la famille toujours, l’excellent Super Mario Bros, Le Film arrive lui aussi sur la plateforme. Succès explosif dès son apparition au cinéma, une suite a immédiatement été commandée.

Film d’action cette fois avec Le Flic de Beverly Hills 4 : Axel F, nouveau volet de la cultissime saga endormie depuis de nombreuses années. Eddie Murphy rempile une fois encore dans un métrage qui mêle action folle et humour décapant.

On termine sur une note de comédie musicale désormais archi-culte avec Mamma Mia! . Meryl Streep, Amanda Seyfried ou encore Pierce Brosnan poussent la chansonnette dans deux films extrêmement appréciés. Casting 5 étoiles, musique entraînante, mise en scène bien fichue… la recette parfaite pour passer un très bon moment.

1/07 D’où l’on vient - un drame d’après l’oeuvre de Lin-Manuel Miranda Percy Jackson : Le voleur de foudre Percy Jackson : La mer des monstres Une heure de tranquillité The Rising of the shield Hero - un anime

3/07 Le Flic de Bervely Hills : Axel F - Eddie Murphy revient en grande forme !

5/07 Super Mario Bros, Le Film - l’énorme succès de Nintendo, mais en film et c’est un carton L’Imaginaire - nouveau film d’animation du studio Ponoc

7/07 Mamma Mia! - le film culte de 2007 avec notamment Meryl Streep Mamma Mia! Here we go again - la suite du film culte



Toutes les séries de la semaine du 1 au 7 juillet

Côté série, ça ne sera pas la folie cette semaine sur Netflix. Les petits et les grands enfants pourront compter sur le retour attendu de Star Trek Prodigy, qui revient ici avec sa saison 2. La série animée est un petit carton adoré par les fans de la première heure notamment.

Les J.O n’étant pas bien loin, Netflix commence à parler sport avec une série docu, Sprint, qui met en lumière l’un des sports les plus populaires du monde. Enfin, l’hyper star Aya Nakamura viendra briller dans Nouvelle École saison 3. Une émission épisodique sur le rap et la culture musicale de la rue. Après deux saisons qui ont tout explosé, le programme ultra addictif revient enfin sur Netflix. À noter que tous les épisodes ne seront pas dispo dès le 4 juillet. Ces derniers seront diffusés progressivement à raison de quatre par semaine. Histoire de garder le suspense intact.