C’était l’un des phénomènes de l’été dernier. A la surprise presque générale, la série One Piece de Netflix a conquis des millions d’abonnés. Vu le passif de la plateforme en matière d’adaptations de manga, ce n’était pas gagné et pourtant. L’implication d’Eiichiro Oda, son créateur, y est sans doute pour beaucoup. Naturellement, il n’a pas fallu longtemps avant que le géant du streaming américain ne commande une seconde saison. Elle redonne aujourd’hui officiellement de ses nouvelles.

Les agents de Baroque Works prêts pour la saison 2 de One Piece

La saison 2 de One Piece a débuté son tournage hier. Luffy, Nami, Zoro et le reste de toute la troupe seront prochainement réunis pour la suite de leurs aventures. Des péripéties qui les emmèneront à Grand Line où ils rencontreront de nouveaux personnages hauts en couleur qui leur donneront du fil à retordre. A commencer par Baroque Works, une agence secrète composée de combattants aussi loufoques que redoutables, aux desseins bien sombres. La production ayant officiellement débuté, ce n’était qu’une question de temps avant que Netflix n’annonce certains des nouveaux visages de la saison 2 de One Piece. C’est désormais chose faite.

Les quatre premiers membres de Baroque Works, iconiques dans les débuts du manga, ont ainsi été dévoilés. L’excentrique Mr 3 sera incarné par nulle autre David Dastmalchian connu entre autres pour ses rôles dans les films Suicide Squad et Batman The Dark Knight. Chapeau Netflix pour avoir mis la main dessus pour la saison 2 de One Piece. Ses camarades seront quant à eux de nouveaux talents à en devenir. Miss Valentine sera campée par Jazzara Jaslyn (Lioness, Warrior), Mr. 5 par Camrus Johnson (Batwoman, The OA) et Mr. 8 par Daniel Lasker (Raised by wolves), tous ayant eu quelques apparitions dans des films et séries divers.

Les nouveaux personnages les plus importants de la saison 2 de One Piece, comme Crocodile, Robin, Ace, Smoker, Vivi ou même Chopper devraient être révélés prochainement à mesure que le tournage avance. L’interprète de la princesse d’Alabasta aurait cependant déjà été débusquée en la personne de Charithra Chandran, visage bien connu des spectateurs des Chroniques des Bridgerton, série phare de Netflix. La plateforme de streaming n’a cependant pas confirmé l’information, même si elle a été aperçue en compagnie d’Iñaki Godoy (Luffy) avant le début du tournage.