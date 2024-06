Cette semaine a été riche en actualité pour One Piece. L'anime a vu un changement drastique s'annoncer pour un personnage important, tandis que la série live-action de Netflix accueille de nouveaux noms au casting de la saison 2. L'actualité autour de l'œuvre culte d'Eiichiro Oda n'en finit pas de captiver les fans. Mais, ce qu'ils attendent probablement le plus, c'est la suite du manga. Or, celle-ci a, comme chaque semaine, fuité sur la toile. Découvrez avec nous ce que réserve le chapitre 1119 de One Piece.

Que se passe-t-il dans le nouveau chapitre de One Piece ?

Les choses commençaient à s'enliser depuis quelques semaines dans One Piece. Après la disparition du docteur Vegapunk, le message audio de ce dernier se diffusait à travers le monde entier. Ainsi, nous avons eu droit à une succession de chapitres où l'action laissait place à un long monologue. Mais cela n'aura pas été en vain, les révélations se sont ainsi enchaînées concernant le Siècle oublié, Joy Boy et la montée des eaux qui menace le monde de nos héros.

Toutefois, après la parole, le chapitre 1118 préparait enfin le retour au combat. Luffy et Bonney ont tous deux revêtu leur forme Nika. Il est donc temps de passer à l'action dans le chapitre 1119, qui ne ferait que 13 pages, comme la semaine dernière. Et, comme à chaque l'internaute @piewpiece, toujours au fait des leaks sur One Piece, nous rapporte ce qui nous attend dans la suite du manga.

© Eiichiro Oda / Toei Animation.

Ainsi, après leur transformation, Luffy et Bonney sont acclamés par les géants. De son côté, le Doyen Mars ne les prend pas au sérieux, prenant la forme Nika de Bonney comme une tromperie. Il lance alors l'assaut. Le capitaine des Mugiwara gonfle alors comme un énorme ballon, avant d'avertir les autres que les monstres peuvent se remettre de leurs blessures ; il vaut donc mieux les faire voler. L'équipage du Chapeau de paille fait ensuite front commun. Luffy, Sanji, Franky et Bonney lance une attaque combinée. Elle touche de plein fouet Mars, qui est envoyé valser.

C'est alors que le vieux robot se réveille, de même que l'escargophone qui peut donc relancer l'enregistrement de Vegapunk. La voix du Docteur résonne à nouveau. Elle parle de ce message comme d'un testament. Les cases qui suivent présentent quelques réactions, notamment de Vivi, de l'équipage de Big Mom et du colonel Morgan. Retour ensuite sur Luffy. Après avoir expédié Mars au loin, il s'en prend à Ju Peter. Le Doyen Warcury, de son côté, attaque le navire Erbaf. Bonney, elle, retrouve son apparence juvénile. Elle est apparemment épuisée.

Enfin, nous en revenons au vieux robot. Un flashback laisse entendre la voix - oui, la voix ! - de Joy Boy. Celui-ci s'adresse à la machine en ces termes : « Emeth, quand le temps sera venu, tu devras... ». Le robot, dont le nom vient de l'hébreu signifiant « fidélité » et « vérité », semble réagir au Gear 5 de Luffy. Reconnaissant l'aura ancienne de Joy Boy, il émerge de la mer et se lance à l'attaque à son tour.

Où et quand lire le chapitre 1119 ?

Ce nouveau chapitre de One Piece envoie clairement du lourd ! Il nous tarde donc de le découvrir en images. Retrouvez-le dès le dimanche 30 juin, à 17 heures, sur la plateforme MANGA Plus. Il y est disponible gratuitement et légalement pendant une durée d'un mois. Cependant, il faudra patienter pour le chapitre suivant. De fait, One Piece sera en pause la semaine prochaine. Le nombre de pages plus maigre des deux dernières semaines est peut-être l'indicateur que la santé d'Oda n'est pas au mieux en ce moment ? Toujours est-il qu'après le chapitre 1119, il faudra être un peu plus patient pour découvrir la suite, même si l'attente va être longue après de tels événements.