Les lecteurs de One Piece doivent faire face à une triste réalité pour la suite du manga... Pour faire simple : disons qu'ils en attendaient plus cette année.

Les fans de One Piece ne manque pas d'actualités ces derniers temps ! Cette semaine, on apprenait par exemple que l'anime débarquerait bientôt sur une nouvelle plateforme de SVOD, tandis que la série live-action de Netflix voit sa production avancer comme il faut. En revanche, du côté du manga papier, les choses sont moins réjouissantes. Ils doivent alors faire face à une petite déception...

One Piece en couverture... et c'est tout

Avec plus de 1100 chapitre, One Piece est un vrai manga-fleuve. Après autant d'encre coulée, l'œuvre d'Eiichiro Oda passionne toujours les fans qui attendent impatiemment la suite chaque semaine. C'est donc toujours un incontournable du fameux Weekly Shonen Jump, le magazine de pré-publication le plus célèbre au Japon en matières de manga.

Cependant, il faut faire fasse à de mauvaises nouvelles parfois. Les pauses sont courantes pour One Piece, notamment en raison de la santé de son auteur ou des périodes de congé au pays du Soleil levant. Côté santé, Oda a bien eu quelques soucis il y a peu, mais il semble s'être remis. En revanche, la fin d'année est synonyme de plusieurs arrêts pour le magazine.

De ce fait, les lecteurs de One Piece n'auront pas grand-chose sous la dent. La semaine dernière, ils ont pu découvrir un chapitre 1133 plein d'émotions. En revanche, d'ici la fin de l'année, ils ne pourront lire que le chapitre 1134, la semaine prochaine si tout se passe bien. Après cette nouvelle sortie, le manga nous donnera donc rendez-vous en 2025.

Heureusement, un événement pourrait apporter de belles nouvelles aux fans, à défaut d'un chapitre supplémentaire en 2024. De fait, le Jump Festa se tiendra le week-end du 21 au 22 décembre au Japon. Il a déjà été annoncé que One Piece ferait partie des licences mises en avant, aux côtés d'autres grands noms, comme Dragon Ball ou Demon Slayer, ou de titres émergents qui font sensation, à l'instar de Sakamoto Days.

Chaque année, l'événement est l'occasion de plus ou moins grosses annonces. Concernant One Piece, on sait déjà qu'un nom doit être annoncé... celui du nouveau comédien qui doublera le personnage de Franky en version japonaise ! Cela devrait consoler, au moins un peu, une partie des fans.