Netflix fait une grande annonce pour une série très attendue. Ça arrive très bientôt, pour le plus grand plaisir de milliers de fans déjà acquis par l'œuvre originale !

Avec la fin de l'année qui approche, les plateformes de SVOD font autant le plein de nouveautés qu'elles préparent leurs annonces pour 2025. Disney+ a par exemple découvert un programme très musical pour décembre. Sur Prime Video, ça fait le plein de films cultes, tandis que Max accueille un tas de programmes tendances. Enfin, chez Netflix, non seulement le mois s'annonce énorme, mais les sorties commencent à se dévoiler pour l'année prochaine. Découvrez quelle série déjà très populaire arrivera en janvier prochain.

Un assassin de légende débarque sur Netflix

Si c'est le genre de programme que vous appréciez, vous savez que Netflix met l'accent sur les anime (ou leur adaptation en live-action, n'est-ce pas One Piece ?) dans son catalogue. La plateforme tend à offrir des séries très variées, mais aussi à mettre la main sur des licences qui cartonnent déjà sur papier ! C'est donc un nouveau programme qui a déjà fait ses preuves qui s'annonce pour le 11 janvier 2025 : Sakamoto Days.

Ce serait peu dire que l'anime tiré du manga-phénomène de Yuto Suzuki est très attendu. Avec 5 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement en 2020, l'œuvre est un véritable succès. La critique la plébiscite à grande voix et même la mangaka Hiromu Arakawa, qui signe le cultissime Fullmetal Alchemist, en a fait l'éloge. C'est donc un titre que les fans ont hâte de découvrir sur leurs écrans.

Sakamoto Days, c'est quoi ?

Sakamoto Days est un manga shōnen qui mêle action et comédie. On y suit l'histoire de Taro Sakamoto. Dans sa jeunesse, l'homme était un tueur à gage très réputé. Puis, il a raccroché les armes pour mener une vie paisible de commerçant avec sa femme et sa fille. Cependant, c'était sans compter sur son passé qui finit par le rattraper... Alors que des assassins menacent sa famille, il va loir falloir régler ses comptes, mais attention : sa femme lui interdit de tuer qui que ce soit.

Après un premier teaser de Sakamoto Days, un nouveau trailer nous rassure. On y retrouve un humour bien présent avec un sens de l'animation qui devrait être ponctuellement spectaculaire, pour coller avec les pages du manga. L'œuvre s'annonce aussi très colorée. La saison 1 sortira donc le 11 janvier 2025 sur Netflix, en VOSTFR.