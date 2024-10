2024 est une grande année pour la franchise Dragon Ball, et ce 11 octobre assurément un grand jour. Deux grosses actualités ravissent effectivement les fans. Il y a d'un côté la sortie du tout nouveau jeu, Sparking Zero, qui marque le retour de la formule Budokai Tenkaichi, disparue depuis presque 2 décennies et pourtant si populaire au début des années 2000. Mais c'est aussi le jour où la nouvelle série, Dragon Ball Daima, est disponible.

Où regarder Dragon Ball Daima en France ?

Les fans de Dragon Ball sont décidément gâtés ces derniers mois. De fait, ils ont pu découvrir ou redécouvrir tout l'intégral de la franchise, de la série originale à Super, sur ADN et Crunchyroll. Mais aujourd'hui, c'est la nouvelle série qui débarque enfin sur nos écrans.

De fait, Daima arrive en fin d'après-midi, et les diffuseurs français se sont démenés pour l'ajouter à leur programmation. Les plateformes de SVOD spécialisées sont parvenues à l'obtenir pour une diffusion en simulcast, soit en même temps qu'au Japon, et ce dès aujourd'hui. Il faudra patienter un peu plus pour Netflix. Entre temps, celles et ceux qui on des abonnements à des bouquets TV auront peut-être l'opportunité de le voir sur la chaîne Mangas.

ADN , dès le 11 octobre vers 18h45 (premier épisode gratuit, visible sans abonnement)

, dès le 11 octobre vers 18h45 (premier épisode gratuit, visible sans abonnement) Crunchyroll , dès le 11 octobre vers 19h

, dès le 11 octobre vers 19h La chaîne Mangas , dès le 15 octobre à 22h50

, dès le 15 octobre à 22h50 Netflix, dès le 18 octobre à un horaire encore inconnu

Dragon Ball Daima, c'est quoi ?

Après la disparition d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, son œuvre perdure dans le cœur des fans, mais aussi à l'écran. Pour fêter comme il se doit les 40 ans de la franchise, Toei Animation dévoile une toute nouvelle série. Les premières images laissent déjà entendre qu'elle parlera au plus grand nombre, avec des échos à plusieurs ères de l'anime.

Cette fois, c'est l'histoire d'une conspiration qui va causer la transformation de Goku et ses amis... Tous redeviennent mystérieusement enfants ! Pour retrouver leur taille adulte (et sauver le monde par la même occasion), la Team Z part à l'aventure au Royaume des Démons pour démêler toute cette affaire et mener de nouveaux combats spectaculaires.