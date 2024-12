Après deux semaines de pause imprévue, le manga One Piece a officiellement repris sa parution à un rythme normal. Eiichiro Oda continuera cependant de s’accorder un bon repos mérité entre quelques chapitres, notamment la semaine prochaine. Forcément, les lecteurs assidus espéraient en avoir deux d’affilée, surtout avec les sempiternelles interruptions du magazine pour les fêtes de fin d’année. Qu’à cela ne tienne, les fans auront tout de même le droit à quelques pages supplémentaires avant le passage en 2025. Justement, le chapitre 1133 de One Piece a déjà leaké, séquence émotion garantie.

Premiers leaks pour le chapitre 1133 de One Piece

Près de 20 ans après avoir été mentionnée, l’île d’Erbaf se laisse enfin découvrir. Luffy, Robin et le reste de la troupe arrivent enfin sur la terre des géants. Âmes sensibles, préparez les mouchoirs, car la séquence émotion que l’on attend depuis des mois va enfin arriver. Le chapitre 1133 de One Piece commence donc avec un flashback de l’archéologue, mais du point de vue du Marine Spandine. On y retrouvera des passages déjà vus, mais aussi certains inédits qui révèlent encore une fois que Robin voulait mettre fin à ses jours plus d’une fois.

Retour dans le présent, où l’équipage arrive à l’endroit du navire de Saul qui peut voler dans les airs grâce à la technologie de Vegapunk, alimentée par des nuages. Une technologie qui fonctionnerait à Elbaf grâce à ses conditions atmosphériques uniques, selon Lilith. En clin d'œil à leur première rencontre sur Ohara, le professeur d’histoire d’Elbaf fait semblant d’être inconscient pour surprendre Robin. Cette dernière a toujours le nez fin et remarque instantanément son petit jeu.

La dernière fois que Saul et Robin s'étaient vus ©Toei

L'heure des retrouvailles

Le chapitre 1133 de One Piece passe ensuite à un autre flasback, cette fois axé sur Saul. On y apprend que les flammes qui ont consumé Ohara ont fait fondre la glace dans laquelle il était emprisonné, ce qui lui a permis de s’en sortir non sans mal puisque son corps a été brûlé de part et d’autre.Viennent enfin les retrouvailles entre les deux survivants. Au climax émotionnel du chapitre 1133 de One Piece, Robin demande à Saul de « la féliciter pour avoir survécu aussi longtemps. »

Le reste de l’équipage au Chapeau de Paille assiste à cette rencontre, non verser de grosses larmes. Seules les expressions de Jinbe et Zoro ne sont pas montrées. Luffy de son côté regarde Robin et son mentor avec un grand sourire sur les lèvres. Comme cela avait leaké, il n’y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Il faudra attendre encore un peu pour découvrir la suite.

Source : Pew