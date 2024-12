Les semaines s’enchaînent, mais ne se ressemblent pas forcément pour les fans de One Piece. L’anime en pause jusqu’en 2025 et la série live-action en cours de tournage, les inconditionnels des aventures de Luffy et ses camarades ne peuvent que se rabattre sur le manga. L'œuvre a entamé un arc attendu depuis de très longues années, mais la parution des chapitres a dernièrement été en dents de scie. D’une part parce que Eiichiro Oda, son auteur, a été visiter le plateau de la saison 2 de la série Netflix, d’autre part parce qu’il a rencontré des soucis de santé. Après deux semaines de pause, le chapitre 1132 est officiellement sorti ce weekend. Naturellement, les lecteurs rodés attendent les leaks qui donneront quelques bribes sur les pages à venir, mais voilà qu’une autre mauvaise nouvelle tombe en avance.

Plusieurs pauses pour le manga One Piece

Ce n’est en soi pas tant une surprise pour peu que l’on soit un lecteur chevronné et assidu du manga, mais les pauses s’accumulent dernièrement. La bonne nouvelle, le chapitre 1133 paraîtra bien dans les prochains jours comme prévu et la santé du mangaka semble s’améliorer. La mauvaise, le manga subira une nouvelle petite interruption la semaine prochaine. Les fans espéraient en effet une parution deux semaines d’affilée pour compenser la récente pause imprévue, mais l'œuvre semble partie pour reprendre son rythme de parution habituel. Le chapitre 1134 de One Piece se fera certes désirer, mais il se pourrait que sa suite arrive officiellement, voire officieusement plus tôt que prévu.

Comme chaque fin d’année, le Weekly Shōnen Jump fera lui aussi une pause pour les fêtes de fin d’année et proposera un double numéro. Il arrive de temps à autre que le magazine partage en avance les prochaines pages pour Noël, comme ce fut le cas l’année dernière. Si ce n’est pas le cas, les plus impatients pourront compter sur les leaks habituels pour avoir une dose supplémentaire de One Piece avant le passage en 2025. Pour résumer, le calendrier de parution du manga pour les prochaines semaines, si aucune autre pause ne s’ajoute entre temps, serait :

Chapitre 1133 (cette semaine)

(cette semaine) Pause d’Oda

Chapitre 1134

Pause du magazine pour Noël

Chapitre 1135

Pause du magazine pour les fêtes de fin d'année

Chapitre 1136

Source : Pew