S’il y a bien un programme qui a su créer la surprise lors de sa diffusion, c’est la série One Piece de Netflix. Le passif de la plateforme de SVOD en matière d’adaptations de manga laissait présager le pire, et pourtant. Elle a su capturer l’essence même de l'œuvre et permis à un tout nouveau public de se plonger dans l’univers d’Eiichiro Oda, qui a d’ailleurs veillé au grain pour que son rêve de longue date ne soit pas souillé. Le résultat a été sans appel et une seconde saison a rapidement été commandée. Alors que le tournage bat encore son plein en Afrique du Sud, les langues se délient déjà quant à sa période de sortie.

De bonnes nouvelles pour la série One Piece

Netflix misera gros sur cette seconde saison et devrait encore dépenser sans compter. Les premières images volées laissent entrevoir des décors toujours aussi gigantesques et fignolés pour donner vie aux lieux emblématiques du manga. La quasi-intégralité du casting est désormais connue et les acteurs s’affairent donc à concevoir les épisodes de cette saison 2 de One Piece, mais cela ne les empêche pas de se prêter au jeu des interviews. Vincent Regan, qui incarne le charismatique Vice-Amiral Garp s’est justement entretenu avec le média CeralKillerz à l’occasion de la Comic Con de Viennes il y a quelques jours.

On y apprend notamment que l’acteur a terminé de filmer toutes les scènes pour son personnage, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il devrait avoir une présence plus minime que la première saison. Les apparitions constantes du grand-père de Luffy dès le début étaient vivement critiquées par une partie des fans historiques, mais il n’est pas certain que Netflix calme le jeu. L’interprète de Garp explique en effet que le tournage de la saison 2 de One Piece devrait être bouclé très prochainement, et que la série devrait revenir avant les fêtes de fin d’année 2025.

Plus intéressant encore, selon ses dires, Netflix ne devrait pas perdre de temps pour embrayer sur la suite. « Je pense qu’ils vont filmer la saison 3 très prochainement, ils vont faire ce qui s’appelle l’arc d’Alabasta je crois. Il devrait prendre deux saisons. J’ai vu les designs, les dessins, et quand j’étais là il y avait des choses vraiment fun qui ont été tournées », a-t-il déclaré. Les équipes devraient donc prendre le temps de développer l’un des premiers arcs majeurs de One Piece, et il est fort probable qu’elle tourne les deux prochaines saisons d’affilée, comme elle le fera avec The Witcher.

Source : CeralKillerz