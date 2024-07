Demon Slayer vient d'annoncer la conclusion de l'anime de façon triplement épique. Or, la nouvelle s'accompagne d'une bien belle surprise pour les fans français, on a déjà hâte !

Elle paraît loin l'époque du flop des Rôdeurs de la nuit. Ce manga racontant l'histoire d'un fameux pourfendeur de manga n'avait pas réussi à trouver son public en France en 2017... Mais, celui qu'on s'arrache sous le nom “Kimetsu no Yaiba” au Japon ne pouvait évidemment pas être ignoré dans une des terres privilégiées du médium. Le manga ressort alors chez nous sous le nom “Demon Slayer”, entraînant le succès qu'on connaît.

Aujourd'hui, l'œuvre de Koyoharu Gotōge est l'une des plus populaires dans l'hexagone, aussi bien sur papier qu'à l'écran. À ce titre, les fans se réjouissent bien sûr de retrouver enfin la saison 3 sur Netflix, mais ceux qui veulent être à la pointe de l'histoire suivent la toute nouvelle saison sur Crunchyroll. Toutefois, la fin de l'anime se dessinera tout autrement, et on sait où on pourra la regarder.

Demon Slayer s'invite dans ce lieu historique

La nouvelle est encore toute récente : alors que le manga Demon Slayer s'est conclus en 2020, l'anime prend doucement la direction de son dénouement. Or, l'annonce est encore toute récente, ce dernier se fera sous la forme de trois longs-métrages qui adapteront l'arc de la “Bataille finale”. Après l'accueil favorable au Train de l'infini, Kimetsu no Yaiba s'essaie donc à nouveau à l'effort cinématographique, une tendance de plus en plus répandue parmi les adaptations de manga en anime.

De fait, on vous en parlait hier sur nos réseaux sociaux, les anime s'exportent de plus en plus au format long. Comme vous le savez, le public français est toujours aussi friand de japanimation. Alors, les films tirés de manga ne craignent pas d'arriver dans nos salles. En juin dernier, nous retrouvions Haikyu pour deux jours au cinéma, tandis que Blue Lock, le phénomène footballistique, sort aujourd'hui au cinéma. Même le nouveau Dandadan tentera une sortie les 7 et 8 septembre 2024. Le prochain anime à succès qu'on attendra sur grand écran sera donc Demon Slayer.

Et on a déjà une petite idée d'où nous pourrons regarder la trilogie. Les dernières péripéties de Tanjiro Kamado, sa sœur Nezuko et leurs compagnons d'infortune vont avoir le droit à un accueil grandiose. De fait, une salle française historique a annoncé qu'elle diffuserait la trilogie. Il s'agit du Grand Rex, le célèbre cinéma parisien inauguré en 1932. Le lieu avait déjà accueilli un public d'otakus pour les précédents longs-métrages Demon Slayer. Il poursuit donc sur son engagement auprès de ce public de passionnés, pour le plus grand plaisir des fans français.

Notez qu'aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée pour la sortie de la trilogie. Le premier film, intitulé Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - La Forteresse infinie, ouvrira donc l'ultime arc du manga à l'écran. On le retrouvera au Grand Rex et très certainement dans nombre d'autres salles à travers la France.