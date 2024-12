Malgré quelques remous dernièrement, l'anime One Piece a une très bonne nouvelle pour les fans français ! 2025 leur réserve une jolie surprise, ils vont apprécier.

La folie One Piece ne s'arrête pas ! L'œuvre d'Eiichiro Oda poursuit son Odyssée sur papier et sur nos écrans. Il y a bien quelques perturbations en mer de temps à autres, comprenez-là que les pauses sont monnaie courante. C'est d'ailleurs le cas actuellement, et sur les deux supports. Néanmoins, une bonne nouvelle va venir ravir les fans français, qui étaient délaissés par rapport à un tas d'autres pays.

One Piece conquiert le petit écran

Les fans d'anime sont gâtés à notre époque. Désormais, les œuvres favorites leur sont accessibles très facilement grâce aux plateformes de SVOD. S'il existe des plateformes spécialisées comme Crunchyroll et ADN, celles grand public ne délaissent pas le marché. Netflix a même lancé sa propre série live-action One Piece.

Mais c'est toujours un casse-tête de savoir où regarder sa série préférée, surtout quand les offres se multiplient. Ça tombe donc très bien, le public français aura bientôt encore plus de liberté pour regarder l'œuvre d'Oda où il souhaite. De fait, l'anime One Piece arrivera sur Disney+ en France dès 2025.

La nouvelle, annoncée lors d'une conférence, n'a pas été accompagnée de davantage de détails. On ne sait pas encore à quel moment de l'année il sera disponible. On ignore aussi si la plateforme diffusera l'intégralité de One Piece ou si cela concernera uniquement les derniers arcs, à commencer par celui en cours, à savoir “Egghead”.

Disney+ arrive un peu en retard par rapport à ses concurrents, du moins en France. Néanmoins, il est clair que sa politique est vraiment de renforcer sa présence sur le marché de la japanimation. On a déjà pu le constater avec Bleach, dont la plateforme détient l'exclusivité des derniers épisodes. Elle prévoit également un reboot pour la série Cat's Eye et a évoqué la possibilité d'ajouter le phénomène Tokyo Revengers pour les fans français là aussi.