One Piece a enchainé les mauvaises nouvelles, mais ça pourrait changer très bientôt. Une annonce de taille semble se profiler et elle viendra du créateur Eiichirō Oda.

Après le leak du chapitre 1130 de One Piece, il ne faut pas s'attendre à la suite avant le mois prochain. Au grand dam des lecteurs, le manga est mis en pause jusqu'au 11 novembre 2024. Ce n'est pas une longue absence, et surtout, ce répit va être profitable à Eiichiro Oda. Il va pouvoir ménager sa santé et recharger ses batteries. Dans le même temps, l'anime est aussi suspendu avec un arrêt bien plus conséquent. En effet, la série d'animation n'envisage pas de revenir avant avril 2025.

Une annonce imminente autour de One Piece

One Piece se met donc au vert quelque temps, mais il y a projet que vous n'avez peut-être pas encore vu et qui est très récent. Pour les 25 ans de l'anime, la Toei Animation a diffusé un épisode spécial « One Letter ». « L'anime va se concentrer sur ces histoires de personnages qui ne sont pas des pirates en adaptant les histoires courtes du roman Histoires de l’équipage de Tomohito Ohsaki ». Pour le voir, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Crunchyroll. Si vous l'avez déjà vu et que vous attendez impatiemment le retour de One Piece, ne partez pas très loin.

Une grande annonce One Piece arrive très prochainement et elle sera faite par le mangaka Eiichirō Oda, durant une session de questions réponses qui apparaitront dans le Weekly Jump numéro 49. Quelle la nature possible de ces nouvelles informations promises ? On peut peut-être faire une croix sur un nouveau jeu, car visiblement, Bandai Namco a annulé des projets non annoncés. Une fois cette option éliminée, il est possible que le créateur prenne la parole pour en dire plus sur la fin du manga One Piece ou dévoiler d'autres choses liées au manga. Qu'aimeriez-vous entendre de la part d'Oda-san ?

Bande-annonce de l'épisode spécial « One Letter » pour les 25 ans.

Source : WSJ_manga (Shonen Jump News) sur X.