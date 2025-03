Les fans de One Piece sont rodés. L'attente, ils connaissent, ils y sont préparés et peuvent faire face au temps qui s'écoule sans que leur passion faiblisse. Le manga les y a largement habitué. Encore actuellement, ils doivent patienter pour découvrir la suite après le chapitre 1142. Même l'anime est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Cependant, son retour est proche et on a une très bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous !

One Piece prépare son grand retour

Depuis fin 2024, les fans de One Piece doivent vivre sans l'anime. La diffusion de l'arc Egghead a été stoppée pour quelque temps. Afin de patienter, ils ont bien le remake de l'arc de Hommes-Poissons à se mettre sous la dent. Cependant, il s'agit d'une histoire qu'ils connaissent déjà. C'est pourquoi ils trépignent d'impatience au fur et à mesure que la suite de la série reviennent à l'écran.

On le sait depuis peu, One Piece prépare son comeback. En ce sens, un panel sera réuni à l'occasion de la convention AnimeJapan, fin mars. Des informations exclusives seront alors dévoilées. Voilà qui devrait hyper davantage les otakus avant la reprise de l'anime. Celle-ci est supposée advenir le 6 avril 2025. On sait d'ores et déjà que les prochains épisodes seront diffusés sur Crunchyroll. Ceci dit, ce ne sera pas le seul lieu de rendez-vous.

© Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation.

Ça vient tout juste de tomber : Netflix accueillera également la suite de One Piece en avril. La plateforme n'a pas encore précisé les conditions de diffusion. La première partie de l'arc Egghead avait été ajoutée au catalogue bien après le début de sa sortie. Cette fois, il se pourrait que Néné ne loupe pas le coche et soit au rendez-vous dès le début pour des ajouts simultanés des épisodes en VOSTFR ou en léger décalé.

Il se pourrait que d'autres plateformes soient aussi sur le coup. Tout récemment, Disney+ a ajouté la saga East Blue à son catalogue. Il serait étonnant qu'elle ait acquis les droits immédiats pour Egghead, mais sait-on jamais. En revanche, ADN pourrait aussi vous proposer la suite de One Piece à sa sortie. Attendons de voir si la plateforme française dédiée à l'animation communiquera à ce sujet.